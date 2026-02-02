Шашылыш билдирүү! Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүшү мүмкүн

Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүшү күтүлүүдө. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди.
Маалыматка ылайык, бүгүн, 2-февралда Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана төмөнкү унаа жолдорунда кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт:
- Бишкек — Ош унаа жолунун 198-255-чакырымдарындагы Ала-Бел ашуусунда жана Чычкан капчыгайында;
- Каракол — Эңилчек унаа жолунун 45-90-чакырымдарындагы Чоң-Ашуу ашуусунда.
Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл.