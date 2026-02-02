Чүй облусунда алдамчылыкка шектүү кармалды

Чүй облусунун аймагында алдамчылыкка шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, милицияга 18-ноябрда 36 жаштагы К.Т. жаран кайрылып, А. аттуу жаранга карата чара көрүүнү суранган.
Арыз ээсинин айтымында, 2025-жылдын 27-октябрында аталган жаран сатып алуу шылтоосу менен ишенимге кирип, баасы 250 000 сом турган Mercedes-Benz 124 үлгүсүндөгү унаасын алдап алып, белгисиз тарапка из жашырган.
Бул факты катталып, Кылмыш-жаза кодексинин 209-беренесине (Алдамчылык) ылайык кылмыш иши козголгон.
Териштирүү иштери улантылууда.
Аталган жарандан жабыркагандар болсо, Москва РИИБге же төмөнкү телефон номерлерине кайрылса болот: