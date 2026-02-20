14:44
Кыргызча

УКМКнын Бишкектеги 6-башкармалыгынын башчысы коррупция боюнча камакка алынды

Аскер прокуратурасы Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкектеги 6-башкармалыгынын башчысын камакка алды. Укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча, ал коррупцияга шектелүүдө. Ал «Грудак» деген каймана ат менен белгилүү.

Бишкек шаарынын Биринчи май райондук соту А.Т.ны 15-апрелге чейин тергөө камагына камоо чечимин чыгарды. Тергөө материалдарынын негизинде камакка алынып, шектүү Кылмыш-жаза кодексинин «Коррупция» беренеси боюнча айыпталууда.

Тергөө иштери уланууда. Тергөө органдары башкаруу түзүмүндөгү коррупциялык иштерге катышы болушу мүмкүн болгон башка адамдарды аныктоодо.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/362886/
Кароо: 103
