Мамлекеттик бюджетке кошумча 70 миллиард сом талап кылынат

«Элдик» жана «Ала-Тоо» парламенттик топторунун биргелешкен жыйынында мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндөгү мыйзамдардын аткарылышын талкуулоо учурунда Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бул маселе боюнча бардык демилгелер талкуулана турганын белгиледи.
«Биз 12 жашка чейинки балдарга жөлөк пул алуу боюнча сиздин сунушуңузду көрдүк. Бул сунуштарыбыздын баары каралат. Бюджет сиздин колуңузда. Балким, салыктарды көтөрүү же башка нерсе керектир, бирок биз булактарды табышыбыз керек. 1-апрелден баштап мугалимдердин, медициналык кызматкерлердин жана башка социалдык тармактын кызматкерлеринин айлык акысы көбөйөт», — деди аткаминер.
Ал кошумчалагандай, республикалык бюджетке кошумча 70 миллиард сом табылышы керек, бирок кандай максаттар үчүн экенин так айткан жок.
Эскерте кетсек, президент мурда «2026-жылга жана 2027—2028-жылдарга пландаштыруу мезгилине карата Кыргызстандын республикалык бюджети жөнүндө» Мыйзамды бекиткен. Документке ылайык, бюджеттин кирешеси 551,2 миллиард сомду, чыгымдары 550,8 миллиард сомду, ал эми профицити 436,4 миллион сомду түзөт.