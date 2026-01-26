09:20
Жаңы пандемиябы? Индияда өлүмгө алып келүүчү Нипах вирусуи жайылды

Индияда өлүмгө алып келүүчү Нипах вирусунун жайылышы тууралуу кабарланды. Бул тууралуу The Economic Times басылмасы жазып чыкты.

Маалыматка ылайык, Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму (ДССУ) оорунун жаңы пандемияга айлануу коркунучу бар экенин эскертет. Калькуттага жакын жерде вакцинасы же дарылоосу жок өлүмгө алып келүүчү Нипах вирусунун жайылышы аныкталды. Батыш Бенгалия штатында беш учур катталды, алардын үчөө ушул аптада катталды. Оорулардын арасында дарыгер, медайым жана медициналык кызматкер жуктуруп алган.

The Economic Times
Фото The Economic Times

Жаңы жыл майрамынан кийин дароо жеке менчик ооруканада иштеген дагы эки медайым вирус жуктуруп алган. Экөөнүн тең дене табы көтөрүлүп, дем алуусу кыйындаган. Жугуштуу ооруга чалдыккан аялдардын бири комага түшүп калган. Ал вирусту анализ тапшыра электе каза болгон бейтапты дарылап жатып жуктуруп алган болушу мүмкүн деп болжолдонууда.

Индия бийлиги 100 адамды карантинге алган.

Нипах вирусу учурлардын 40-70 пайызында өлүмгө алып келет. Вакцина же атайын дарылоо жок. Жарганаттар же булганган жемиштер инфекциянын булагы болушу мүмкүн экендиги айтылууда.

Инфекциянын биринчи белгилеринин арасында жогорку дене табы, баш оору, булчуң оорусу жана катуу алсыздык кирет. Айрым учурларда жөтөл, дем кыстыгуу жана пневмония пайда болушу мүмкүн.

Эске салсак, вирус биринчи жолу 1999-жылы Малайзияда аныкталган. Ал учурдан бери оорунун 12 очогу катталып, анын баары Түштүк Азияда жайгашкан. Вирус менен 300 адам ооруп, алардын 100дөн ашыгы каза болгон.
