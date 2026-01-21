Дүйнө рейтинги: Кыргызстан жасалма интеллектти ишке ашырууда 117-орунда турат

Кытай интеллектин ишке ашыруу боюнча рейтингде Кыргызстан дүйнө жүзү боюнча 147 өлкөнүн ичинен 117-орунда турат. Microsoft компаниясынын жасалма интеллект экономикасы институтунун отчетуна ылайык, өлкөнүн нейрон тармагын кабыл алуу көрсөткүчү 2025-жылга карата 8,2 пайызды түзгөн.
Изилдөөдө операциялык системалардагы жана түзмөктөрдүн түрлөрүндөгү айырмачылыктарды эске алуу менен активдүү жасалма интеллект колдонуучуларынын пайызы колдонулган.
БАЭ, Сингапур жана Норвегия рейтингде алдыңкы орунда болуп, жасалма интеллектти кабыл алуу көрсөткүчү 45,3 пайыздан 64 пайызга чейин өзгөрдү.
Дүйнөлүк тизмени Тажикстан, Түркмөнстан жана Камбоджа жыйынтыктады (145-147-орундар).