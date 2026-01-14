09:23
Жасалма интеллект жүздөн ашык оорунун пайда болуу ыктымалдыгын айта алат

Жасалма интеллект адамдын түнкү уйкусуна негизделген 100дөн ашык оорунун пайда болуу ыктымалдыгын алдын ала айтууга үйрөтүлдү — бул үчүн бир гана жаздыруу жетиштүү.

«SleepFM» деп аталган жаңы модель Стэнфорд медицина мектебинин изилдөөчүлөрү тарабынан иштелип чыккан. Жасалма интеллект 65 миң катышуучудан чогултулган 585 миң сааттык уйку маалыматтары боюнча үйрөтүлгөн. Бардык маалыматтар мээнин активдүүлүгүн, жүрөктүн кагышын, дем алуу ылдамдыгын, көздүн жана буттун кыймылын жана башка көптөгөн нерселерди жазуу үчүн сенсорлорду колдонгон баалоо ыкмасы болгон полисомнографияны колдонуу менен чогултулган.

Жасалма интеллект модели алынган маалыматтарды бир түрдүү «уйку тилине» чогултууну, стадияларды так аныктоону жана апноэнин оордугун диагноздоону үйрөндү.

Окумуштуулар алынган уйку режимине негизделген жасалма интеллект оорулардын өнүгүшүн аныктай алабы же жокпу, аныктоону чечишти. Бул үчүн алар SleepFMди окутууда колдонулган айрым бейтаптардын медициналык карталарын алып, ага акыркы 25 жылда бул адамдарга коюлган диагноздор жөнүндө маалыматты көрсөтүштү.

Миңден ашык ооруну талдап чыккандан кийин жасалма интеллект полисомнографиянын маалыматтарын колдонуу менен алдын ала айтууга мүмкүн болгон 130 ооруну аныктады. Аларга рак, кош бойлуулуктун татаалдашуулары, кан айлануу оорулары жана психикалык бузулуулар кирген.

SleepFM ошондой эле Паркинсон оорусунун, деменциянын, жүрөк оорусунун жана гипертониянын өнүгүшүн алдын ала айткан.

Адистер учурда бул божомолдордун тактыгын жакшыртуу үчүн иштеп жатышат. Байкоочу түзүлүштөрдөн алынган маалыматты колдонуу менен маалымат агымын көбөйтүү мүмкүнчүлүгүн изилдеп, жасалма интеллекттин божомолдорунун негизги принциптерин изилдеп жатышат.
