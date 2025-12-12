Time журналы жасалма интеллекттин түзүүчүлөрүн "Жылдын адамы"атады

Time журналы жасалма интеллект жаратуучуларын «Жылдын адамы» деп атады. Атактуу «Асман тиреген имараттагы түшкү тамак» фотосүрөтүнөн кийин жасалган мукабада негизги тармактын инсандары чагылдырылган: Meta негиздөөчүсү Марк Цукерберг, OpenAI компаниясынын башкы директору Сэм Алтман, Nvidia CEO Женсен Хуанг, X ээси Илон Маск, ошондой эле AMD, DeepMind, Anthropic жетекчилери жана ImageNetтин негиздөөчүсү турат.
Басылма Жасалма интеллект дүйнөлүк экономиканы, климаттык саясатты жана күнүмдүк жашоону түп-тамырынан бери өзгөртүп, өзөктүк куралдан кийинки эң маанилүү геосаясий курал болуп калганын белгилеп, өз тандоосун түшүндүрөт. Анда Nvidia жана AMD сыяктуу чип өндүрүүчүлөр бул революциянын негизги оюнчуларына айланганын белгилейт.
Эске сала кетсек, 2024-жылдын «Жылдын адамы» наамы АКШнын экинчи мөөнөткө шайланган президенти Дональд Трампка ыйгарылган.