09:12
USD 87.45
EUR 102.51
RUB 1.12
Кыргызча

76-Берлинале кинофестивалынын программасы жарыяланды

76-Берлинале эл аралык кинофестивалынын уюштуруучулары 22 тасмадан турган кеңири сынактык программа даярдашкан. Бул тууралуу Deadline басылмасы билдирди.

Негизги сынакка Корнел Мундручонун «Деңиз жээгинде», Ален Гауминин «Тао», Ева Тробиштин «Үй окуялары», Грант Гинин «Бил Эвансты баары жакшы көрөт» жана башка тасмалар кирет. Эң мыкты тасманы немис режиссёру Вим Вендерс жетектеген калыстар тобу аныктайт.

Дебюттук тасма программасында 13 долбоор, анын ичинде Мюриел д’Ансембургдун «Чыныгы жылаңачтык», Абдалла Аль-Хатибдин «Курчоонун хроникалары», Ассаф Махнестин «Кайда?» жана башкалар көрсөтүлөт. Сынактан тышкаркы программада Ульрике Оттингердин «Кандуу графиня», Гор Вербинскинин «Ийгилик, көңүл ачуу жана өлүм», Марк Мундендин «Чымындардын кожоюну» жана Сэм Данн менен Том Мореллонун «Иуда Прист жөнүндө баллада» даректүү тасмасы көрсөтүлөт.

2026-жылдагы Берлинале 12-февралдан 22-февралга чейин өтөт. Ачылыш тасмасы ооган режиссёру Шарбану Садаттын «Жакшы адамдар жок» тасмасы.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/358632/
Кароо: 95
Басууга
Теги
Борбор калаада III Бишкек Эл аралык кинофестивалы аяктап, жеңүүчүлөр аталды
Бүгүн III Бишкек эл аралык кинофестивалы башталат
Борбор калаада III Бишкек эл аралык кинофестивалы өтөт. Программа
Бишкекте үчүнчү эл аралык кинофестивалы өтөт
Кыргыз тасмасы Забайкальск фестивалында жеңишке жетишти
Эң көп окулган жаңылыктар
Коюу тумандан улам &laquo;Манас&raquo; аба майданында төрт каттам токтотулду Коюу тумандан улам «Манас» аба майданында төрт каттам токтотулду
Камчыбек Ташиев күрөө тармагын текшерүүнү тапшырды: Эми мыйзамсыздык болбойт Камчыбек Ташиев күрөө тармагын текшерүүнү тапшырды: Эми мыйзамсыздык болбойт
Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу: Бүгүнкү күндө эмнелерди билүү керек? Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу: Бүгүнкү күндө эмнелерди билүү керек?
Транспорт министринин жаңы орун басары дайындалды Транспорт министринин жаңы орун басары дайындалды
21-январь, шаршемби
08:37
Дүйнө рейтинги: Кыргызстан жасалма интеллектти ишке ашырууда 117-орунда турат Дүйнө рейтинги: Кыргызстан жасалма интеллектти ишке ашы...
08:00
76-Берлинале кинофестивалынын программасы жарыяланды
07:45
ФИФА президенти Жанни Инфантинонун айлыгы айтылды
20-январь, шейшемби
17:30
21-январга карата аба ырайы
16:26
Бишкекте алты тилкелүү көпүрөнүн курулушу. Мэр сапаттын текшерип чыкты
15:36
Кыргызстанда мобилдик эт сатуу дүкөндөрү ачылат
15:17
Кыргызстанда аскердик билеттерди жана каттоону санариптештирүү башталды
15:03
Кыргыз армиясы 81 жаңы унаа жана атайын техникалар тапшырылды