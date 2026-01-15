КМШ өлкөлөрүндө Саламаттыкты сактоо жылы белгиленет

КМШ өлкөлөрү 2026-жылга карата кеңири иш-аракеттер планын бекитип, ал Шериктештикте Саламаттыкты сактоо жылы деп жарыяланды. Бул тууралуу КМШнын Аткаруу комитети билдирди.
Негизги максат — жарандардын ден соолугун сактоо боюнча күч-аракеттерди бириктирүү, мыкты тажрыйбалар менен бөлүшүү жана эл аралык кызматташтыкты, анын ичинде Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму менен кызматташууну өнүктүрүү болуп саналат.
План 10 бөлүмдөн турат жана болжол менен 100 ар кандай иш-чараларды камтыйт, анын ичинде төмөнкү негизги иш-чаралар:
- саламаттыкты сактоодо биргелешкен укуктук базаны өркүндөтүү;
- жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу жана баштапкы медициналык-санитардык жардамды жакшыртуу;
- биргелешкен илимий изилдөөлөрдү, конференцияларды жана форумдарды өткөрүү;
- инновациялык медициналык технологияларды ишке ашырууда тажрыйба алмашуу;
- КМШдагы базалык жана адистештирилген саламаттыкты сактоо уюмдары аркылуу кызматташтыкты өнүктүрүү.