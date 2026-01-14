09:23
USD 87.45
EUR 102.04
RUB 1.11
Кыргызча

Ырчы Насыйкат Баймырзаеванын операциясы үчүн акча каражаты топтолду

Бишкек шаарынын мэри Насыйкат Баймырзаеванын операциясы үчүн жетишпеген каражатты жабууга даяр экенин билдирди. Бул тууралуу мэр Айбек Джунушалиев Т. Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда өткөн Насыйкат Баймырзаевага колдоо ирээтинде уюштурулган кайрымдуулук концертинде айтты.

Өзүнүн куттуктоо сөзүндө калаа башчысы жаш таланттын эмгекчилдигин, максаткерлигин жана өнөрүн белгилеп, анын эки көзүнө роговицаны трансплантациялоо операциясын жасатуу үчүн кайрадан каражат бөлүүгө даяр экенин билдирди.

«Биз жагдайды талкуулап, концерттен түшкөн каражат жана мэриянын резервдик фондунан буга чейин бөлүнгөн сумма операциянын бардык чыгымдарын толук жаба албай турганын аныктадык. Анткени кошумча чыгашалар да бар. Ушуга байланыштуу мен жетишпеген сумманы өз мойнума алууга даярмын», — деди мэр.

Белгилей кетсек, буга чейин Жаңы жыл алдында өлкөнүн башкы балатысынын жандыруу аземинде мэр Айбек Джунушалиев Насыйкат Баймырзаевага мэриянын резервдик фондунан акчалай сертификат тапшырган.

Насыйкат Баймырзаева № 5 искусство мектебинде, азиз жана начар көргөн балдар үчүн интернатта окуйт. Ал бир катар эл аралык конкурстардын катышуучусу жана жеңүүчүсү болуп саналат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/357724/
Кароо: 78
Басууга
Теги
Бишкекте кайрымдуулук жарманкеси өтөт
Журналист Айдана Жаныбековага жардам берүүчү үчүн кайрымдуулук концерти өтөт
Бишкекте «Жүрөктөн жүрөккө» аттуу кайрымдуулук акциясы өтүп жатат
Чүйдө аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө тамак-аш жана саан уйлар таратылды
8-жаштагы Хадича кайрымдуу инсандардын жардамына муктаж
Чүйдө муктаж жана майып үй бүлөлөргө жардам көрсөтүлдү
Эң көп окулган жаңылыктар
Рамазан &minus;2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат? Рамазан −2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат?
Мальтада 48&nbsp;жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду Мальтада 48 жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды
Бишкекте бир аз&nbsp;күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы Бишкекте бир аз күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы
14-январь, шаршемби
09:04
Жаратылыш министрлиги Ысык-Көлдөгү экологиялык кырдаалдын жакшырганын белгиледи Жаратылыш министрлиги Ысык-Көлдөгү экологиялык кырдаалд...
08:30
Ырчы Насыйкат Баймырзаеванын операциясы үчүн акча каражаты топтолду
08:00
Жасалма интеллект жүздөн ашык оорунун пайда болуу ыктымалдыгын айта алат
07:45
«Реал Мадрид» клубунун башкы машыктыруучу ким болот?
13-январь, шейшемби
17:20
14-январга карата аба ырайы
16:43
Бишкектин Жылуулук электр борбору штаттык режимде иштеп жатат
16:15
ТИМ: «АКШнын жаңы виза талаптары бизнестин өнүгүшүнө тоскоол болууда»
15:16
Ишкерлер, юридикалык ​​жана жеке жактар үчүн салык жеңилдиктери күчүнө кирди
14:39
Кийим тигүү жана текстиль өнөр жайы үчүн жаңы жеңилдиктер берилет