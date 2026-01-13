11:26
Мугалимдердин жетишсиздиги. Бишкек мектептеринде болжол менен 450 бош орун бар

2025-жылдын декабрына карата Бишкектин жалпы билим берүү мекемелеринде 446 бош орун болгон. Бул тууралуу шаардык билим берүү департаменти 24.kg маалымат агенттигине билдирди.

Маалыматка ылайык, Бишкекте 119 жалпы билим берүү мектеби бар, аларда 10 197 мугалим иштейт.

Эске сала кетсек, жайында расмий өкүлдөр борбор калаада 300гө жакын мугалим жетишпей жатканын айтышкан. Алар бош орундарды сентябрь айына чейин толтурабыз деп убада беришкен.

Бирок, Агартуу министрлиги 24.kg агенттигине башкача маалымат берген. «Мугалим» автоматташтырылган системасынын маалыматы боюнча, өлкө боюнча 761 бош орун бар, анын ичинде 143ү Бишкекте.

Өлкө боюнча мугалимдердин жетишсиздиги:

  • Чүй облусунда мугалимдердин жетишсиздиги эң чоң — 276.
  • Баткен облусунда 127,
  • Ысык-Көл облусунда 68,
  • Жалал-Абад облусунда 65,
  • Ош облусунда 55,
  • Талас облусунда 21,
  • Нарын облусунда 4,
  • Ош шаарында 2 бош орун бар.
