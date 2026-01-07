14:14
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Кыргызча

Автордук укук. 2025-жылы автордук укуктар 27 миллион сомдон ашты

Кыргызстанда Илим, жогорку билим берүү жана инновация министрлиги 2025-жылга карата автордук укук жана чектеш укуктар жаатындагы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгын чыгарды.

Маалыматка ылайык, чогултулган автордук укуктун суммасы 27 миллион сомдон ашкан. Бул укук коргоо практикасынын өсүшүн жана интеллектуалдык менчикти колдонуу маданиятынын жакшырганын көрсөтүп турат, деп айтылат отчетто.

Бул мезгилде колдонуучулар менен автордук укук жана чектеш укуктар боюнча 358 лицензиялык келишим түзүлүп, 531 автордук укук жана чектеш укуктар катталган.

Бул чараларды ишке ашыруу автордук укук ээлеринин укуктук жактан корголушун күчөтүүгө, чыгармачыл тармактарды өнүктүрүүгө жана Кыргыз Республикасынын инновациялык экономикасы үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/357188/
Кароо: 103
Басууга
Теги
Таласта төрөт үйүн модернизациялоодо эреже бузуулар аныкталды
Мэрия жергиликтүү жана шаардык кеңештердин укуктарын жөнгө салмакчы
Эң көп окулган жаңылыктар
Пайдалуу кеңеш: Кандай азыктар иммунитетти көтөрөт? Пайдалуу кеңеш: Кандай азыктар иммунитетти көтөрөт?
Садыр Жапаров: &laquo;12&nbsp;жылдык билим берүүгө өтүү&nbsp;&mdash; мезгил талабы&raquo; Садыр Жапаров: «12 жылдык билим берүүгө өтүү — мезгил талабы»
Азия Кубогу U-23: Эртең Кыргызстандын олимпиадалык курамасынын беттештери өтөт Азия Кубогу U-23: Эртең Кыргызстандын олимпиадалык курамасынын беттештери өтөт
ИИМ тоодо эс&nbsp;алууда коопсуздук эрежелерин сактоону эскертти ИИМ тоодо эс алууда коопсуздук эрежелерин сактоону эскертти
7-январь, шаршемби
13:02
Автордук укук. 2025-жылы автордук укуктар 27 миллион сомдон ашты Автордук укук. 2025-жылы автордук укуктар 27 миллион со...
12:10
Пайдалуу кеңеш: Кулактагы чуулдоо эмнеден пайда болот?
11:37
Президент Рождество майрамы менен куттуктады
11:26
Ала-Арчада бир киши бутун кокустатып алды: ӨКМ куткаруучулары жардам берди
10:41
Капиталдык оңдоо иштери аяктады. Ошто Шамшиев көчөсүндөгү көпүрө ачылды
5-январь, дүйшөмбү
11:30
Пайдалуу кеңеш: Кандай азыктар иммунитетти көтөрөт?