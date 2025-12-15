17:23
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Кыргызча

Кара-Сууда үч жаш бала иске ууланып, каза болду

Ош облусунун Кара-Суу районундагы Талдык айылында бир үй-бүлөдөн үч жаш бала иске ууланып, каза болду.

Облустук Ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматы ылайык, окуя 10-декабрда Талдык айылынан 27 жаштагы Т.С. жана 8 жаштагы Б.Н. аттуу тургундары ууланып ооруканага түшкөн.

Ал эми 6, 3 жана 1 жаштагы жаш балдар иске ууланып каза болгон. Алар Ош облустук ооруканага көз жумгандан кийин алып келингендиги тастыкталган.

Бул факты Кара-Суу райондук ички иштер бөлүмүнө каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Соттук-медициналык экспертиза дайындалган.

Милиция учурда тергөөгө чейинки текшерүү иштери уланып жатканын билдирди.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/354663/
Кароо: 101
Басууга
Теги
Ошто бир үй-бүлө иске ууланды. Беш жашар бала каза болду
Ош облусунда аял эки баласы жана жээни менен иске ууланып каза болду
Араванда эркек киши иске ууланып каза болду
Эң көп окулган жаңылыктар
Каныбек Иманалиев: Чынгыз Айтматовдун он&nbsp;эки керемети Каныбек Иманалиев: Чынгыз Айтматовдун он эки керемети
Time журналы жасалма интеллекттин түзүүчүлөрүн &quot;Жылдын адамы&quot;атады Time журналы жасалма интеллекттин түзүүчүлөрүн "Жылдын адамы"атады
12-декабрга карата аба ырайы 12-декабрга карата аба ырайы
Бүгүн Улуттук адабият күнү белгиленет Бүгүн Улуттук адабият күнү белгиленет
15-декабрь, дүйшөмбү
17:10
16-декабрга карата аба ырайы 16-декабрга карата аба ырайы
16:16
Кара-Сууда үч жаш бала иске ууланып, каза болду
15:30
Садыр Жапаров Япониянын Кыргызстандагы элчисинин ишеним грамотасын кабыл алды
15:08
ИИМ: Массалык башаламандыктарды козуткан деген шектүү кармалды
14:43
Бир метр карды жиреп, мектепке барган окуучуну президент балатыга чакырды