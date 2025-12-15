Кыргызстанда «Кара-кыргыз» аттуу жаңы тарыхый сериал көрсөтүлө баштайт

27-декабрдан тартып улуттук телеканалдан жана «Этномедиа» онлайн-кинотеатрынан жаңы тарыхый «Кара-Кыргыз» сериалы көрүүчүлөргө сунушталат. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти.
Сериал 1917-1924-жылдардагы татаал тарыхый доорду чагылдырып, Үркүндөн кийинки кыргыз элинин тагдыры, бийлик боштугу жана улуттук мамлекеттүүлүк үчүн күрөштү баяндайт. Окуя 16 жаштагы Жусуп Абдрахмановдун тагдыры аркылуу өрчүп, Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Арабаев, Иманалы Айдарбеков, Абдыкерим Сыдыков сыяктуу тарыхый инсандардын эл үчүн жүргүзгөн күрөшүн камтыйт.
Долбоор "«Кыргызсериал» мамлекеттик мекемесинин каржылоосу менен «АРНА» продакшн тарабынан ишке ашырылган. Биринчи сезондо 4 серия көрүүчүлөргө тартууланат.
Режиссеру — Сүйүн Откеев, башкы продюсери — Жеңишгүл Өзбекова.
«Кара-Кыргыз» — тарых, эрдик жана эл тагдыры тууралуу маанилүү көркөм сериал.