11:07
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Кыргызча

Кыргызстанда «Кара-кыргыз» аттуу жаңы тарыхый сериал көрсөтүлө баштайт

27-декабрдан тартып улуттук телеканалдан жана «Этномедиа» онлайн-кинотеатрынан жаңы тарыхый «Кара-Кыргыз» сериалы көрүүчүлөргө сунушталат. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти.

Сериал 1917-1924-жылдардагы татаал тарыхый доорду чагылдырып, Үркүндөн кийинки кыргыз элинин тагдыры, бийлик боштугу жана улуттук мамлекеттүүлүк үчүн күрөштү баяндайт. Окуя 16 жаштагы Жусуп Абдрахмановдун тагдыры аркылуу өрчүп, Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Арабаев, Иманалы Айдарбеков, Абдыкерим Сыдыков сыяктуу тарыхый инсандардын эл үчүн жүргүзгөн күрөшүн камтыйт.

Түркстан автономиясынын кулашы, Кандуу Кокон окуялары, ички карама-каршылыктар жана советтик репрессиялар сериалдын негизги драмалык өзөгүн түзөт. Улуттук биримдик, адилеттүүлүк жана эркиндик идеялары башкы тема катары берилет.

Долбоор "«Кыргызсериал» мамлекеттик мекемесинин каржылоосу менен «АРНА» продакшн тарабынан ишке ашырылган. Биринчи сезондо 4 серия көрүүчүлөргө тартууланат.

Режиссеру — Сүйүн Откеев, башкы продюсери — Жеңишгүл Өзбекова.

«Кара-Кыргыз» — тарых, эрдик жана эл тагдыры тууралуу маанилүү көркөм сериал.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/354564/
Кароо: 112
Басууга
Теги
Бишкекте «Айжамал 2» комедиясы жарык көрдү
Кыргызстанда Жусуп Абдрахманов тууралуу тарыхый драмалык тасма тартылат
Кыргызстандык «Курак» тасмасы Пусан кинофестивалында эки сыйлыкка ээ болду
Кыргызстандын «Качкын» тасмасы Кытай жана Орусия кинофестивалдарында сыйлык алды
Жалал-Абадда «Бейиш энелердин таман алдында» тасмасынын экинчи бөлүгү тартылууда
«Кыргызсериал» патриоттук-социалдык драманы тартууга тендер жарыялайт
«Бардык жерде жана бир убакта» фильми «Оскар» сыйлыгын жеңип алды
«Шамбала» тасмасы Грецияда өткөн кинофорумда байге алды
Мерием Үзерли ырчы Нурайым Азыкбаеванын талантын баалап, ыраазычылык билдирди
Гонконг жана Мюнхенде кыргыз тасмасы көргөзүлөт
Эң көп окулган жаңылыктар
Каныбек Иманалиев: Чынгыз Айтматовдун он&nbsp;эки керемети Каныбек Иманалиев: Чынгыз Айтматовдун он эки керемети
Time журналы жасалма интеллекттин түзүүчүлөрүн &quot;Жылдын адамы&quot;атады Time журналы жасалма интеллекттин түзүүчүлөрүн "Жылдын адамы"атады
12-декабрга карата аба ырайы 12-декабрга карата аба ырайы
Келерки жылдан баштап&nbsp;ЖК депутаттары манжа издери менен катталып, добуш беришет Келерки жылдан баштап ЖК депутаттары манжа издери менен катталып, добуш беришет
15-декабрь, дүйшөмбү
11:05
Быйылкы 11 айда Кыргызстандын ИДПсы 1,6 триллион сомдон ашты Быйылкы 11 айда Кыргызстандын ИДПсы 1,6 триллион сомдон...
10:44
Бишкектеги «Азиз» базарында өрт чыкты
10:21
Бүгүн БУУ биринчи жолу Түрк тилдеринин дүйнөлүк күнүн белгилейт
10:08
Ашуулардагы абал айтылды. Жол тазалоо иштери тынымсыз жүрүүдө
10:04
Кыргызстанга которулган акча октябрь айында 340,5 миллион долларды түзгөн