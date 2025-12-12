12:23
Ашуулардагы абал айтылды: Жол ачык, каттам бар

Бүгүн, 12-декабрь саат 10:30га карата өлкөнүн ашууларында жол ачык, каттам бар. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалымат кызматы билдирди.

Бишкек-Ош унаа жолундагы Ала-Бел ашуусунда буга чейин оор жүк ташуучу унааларга киргизилген чектөө алынды. Ал эми Төө-Ашуу ашуусунда күн бүркөк, каттам бар, чектөө жок.

Барскоон—Ак-Шыйрак унаа жолунун Сөөк ашуусунда күн ачык, жол ачык. Каракол—Эңилчек унаа жолуна түшкөн кар көчкү жол тейлөө кызматтары тарабынан тазаланып, каттам берилди. Азыркы тапта кеңейтүү иштери жүрүүдө

Ош-Сары-Таш-Эркечтам унаа жолунун 53-61-чакырымдар аралыгында жасалма тыгын жаралып, № 959 Жол тейлөө ишканасынын ыкчам аракети менен кырдаал жөнгө салынды. Азыркы тапта эки тараптуу каттам бар, жол ачык.

Суусамыр-Талас-Тараз унаа жолундагы Өтмөк ашуусунда күн бүркөк, жол ачык.

Казарман-Акталчат жолундагы Кара-Гөө ашуусу аба-ырайы турукташканга чейин убактылуу жабылды. Жарандар үчүн альтернативдүү каттам.

Транспорт жана коммуникациялар министрлиги унаа дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштыруу менен керектүү шаймандарды ала жүрүүгө жана жол эрежесин так сактоого чакырат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/354375/
