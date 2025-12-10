Дүйнөдөгү эң күчтүү 10 смартфон аталды. Тизме

Адистер дүйнөдөгү эң популярдуу смартфондорду аташты. Counterpoint Research (CR) компаниясынын отчетуна ылайык, Apple түзмөктөрү 2025-жылдын үчүнчү чейрегинде смартфондорду сатуу боюнча алдыңкы үч орунду ээледи.
Аналитиктер iPhone 16ны июль айынан сентябрга чейин дүйнө жүзү боюнча эң көп сатылган смартфон деп аташкан. Экинчи орунда iPhone 16 Pro, үчүнчү орунда iPhone 16 Pro Max турат. Андан кийин iPhone 16e жана Samsung Galaxy A16 5G турат. Ал эми базалык iPhone 16 4 пайыздык үлүштү ээлеп, 2025-жыл боюу рынокто алдыңкы орунду ээледи.
Белгилей кетүүчү нерсе, эң популярдуу смартфондордун алдыңкы ондугуна Apple жана Samsung түзмөктөрү гана кирген. Бул түзмөктөрдөн тышкары, алдыңкы ондукка Samsung Galaxy A06, Galaxy A36, Galaxy A56, Galaxy A16 4G жана iPhone 17 Pro Max да кирген.
Бир жыл мурун iPhone 15, iPhone 15 Pro Max жана iPhone 15 Pro рыноктун лидерлери болгон.
CR эксперттери Apple компаниясы iPhone 16e, мындан тышкары премиум класстагы смартфондор менен гана көрсөтүлгөнүн белгилешти. Аларга 600 доллардан жогору баадагы түзмөктөр кирет. Ошол эле учурда Samsung компаниясы өзүнүн флагмандык Galaxy A сериясы менен көрсөтүлгөн.