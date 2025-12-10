08:37
USD 87.45
EUR 101.80
RUB 1.14
Кыргызча

Дүйнөдөгү эң күчтүү 10 смартфон аталды. Тизме

Адистер дүйнөдөгү эң популярдуу смартфондорду аташты. Counterpoint Research (CR) компаниясынын отчетуна ылайык, Apple түзмөктөрү 2025-жылдын үчүнчү чейрегинде смартфондорду сатуу боюнча алдыңкы үч орунду ээледи.

Аналитиктер iPhone 16ны июль айынан сентябрга чейин дүйнө жүзү боюнча эң көп сатылган смартфон деп аташкан. Экинчи орунда iPhone 16 Pro, үчүнчү орунда iPhone 16 Pro Max турат. Андан кийин iPhone 16e жана Samsung Galaxy A16 5G турат. Ал эми базалык iPhone 16 4 пайыздык үлүштү ээлеп, 2025-жыл боюу рынокто алдыңкы орунду ээледи.

Белгилей кетүүчү нерсе, эң популярдуу смартфондордун алдыңкы ондугуна Apple жана Samsung түзмөктөрү гана кирген. Бул түзмөктөрдөн тышкары, алдыңкы ондукка Samsung Galaxy A06, Galaxy A36, Galaxy A56, Galaxy A16 4G жана iPhone 17 Pro Max да кирген.

Бир жыл мурун iPhone 15, iPhone 15 Pro Max жана iPhone 15 Pro рыноктун лидерлери болгон.

CR эксперттери Apple компаниясы iPhone 16e, мындан тышкары премиум класстагы смартфондор менен гана көрсөтүлгөнүн белгилешти. Аларга 600 доллардан жогору баадагы түзмөктөр кирет. Ошол эле учурда Samsung компаниясы өзүнүн флагмандык Galaxy A сериясы менен көрсөтүлгөн.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/354005/
Кароо: 96
Басууга
Теги
Бишкекте мугалим мектеп короосунда асынып турган жерден табылды
Орозбек Опумбаев менен Кашкар Жунушалиевдин каякта жүргөнү аныкталды
COVID-19. Бир суткада 293 кишиден вирус аныкталды
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкектин жаңы жылдык башкы балаты 15-декабрда жандырылат Бишкектин жаңы жылдык башкы балаты 15-декабрда жандырылат
Кыргызстанда жамгыр жана кар жаайт.&nbsp;&minus;23&nbsp;градуска чейин суук күтүлөт Кыргызстанда жамгыр жана кар жаайт. −23 градуска чейин суук күтүлөт
Жуманын башында Бишкекте кар жаайт: 8-10 -декабрга карата аба ырайы Жуманын башында Бишкекте кар жаайт: 8-10 -декабрга карата аба ырайы
БШК 12&nbsp;округ боюнча Жогорку Кеңешке ким депутат болорун аныктады. Тизме БШК 12 округ боюнча Жогорку Кеңешке ким депутат болорун аныктады. Тизме
10-декабрь, шаршемби
08:35
Шайлоо −2025: Жогорку Кеңешке шайлоодон кийин 15 кылмыш иши козголду Шайлоо −2025: Жогорку Кеңешке шайлоодон кийин 15 кылмыш...
08:15
Азамат Жапаров «Кызмат» мамлекеттик мекемесинин жетекчиси болуп дайындалды
08:00
KFU Football Awards: Кыргызстанда мыкты футболчуларды сыйлоо аземи өтөт
07:45
Дүйнөдөгү эң күчтүү 10 смартфон аталды. Тизме
9-декабрь, шейшемби
17:30
10-декабрга карата аба ырайы
16:32
БШК 29 шайлоо округунда жыйынтыктарды чыгарды. Биринде кайра шайлоо болот
16:06
Жогорку Сот биринчи жолу сот отурумдарын түз эфирде көрсөтө баштады
15:31
Кыргызстанда бир жумада 23 миңден ашык жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды
15:18
Кыргызстандын консолидацияланган бюджети биринчи жолу 1 триллион сомдон ашты