10:36
USD 87.45
EUR 101.98
RUB 1.14
Кыргызча

Бир нече ашууларда убактылуу чектөөлөр алынды. Долондо иштер уланууда

Кыргыстандын көптөгөн аймактарында кар жаап жатат, ал эми жол кызматтары күчөтүлгөн жумуш графигине өттү. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникация министрлиги билдирди.

Маалыматка ылайык, «Кыргызавтожол-Түштүк» жана «Кыргызавтожол-Түндүк» мамлекеттик ишканалары тарабынан күнү-түнү кум-туз аралашмасын себүү жумуштары аткарылып жатат. Учурда негизги каттамдарда жол кыймылы ачылды.

Бүгүн, 9-декабрь саат 09:30га карата Бишкек — Ош жолундагы Төө-Ашуу жана Ала-Бел ашуулары менен Суусамыр — Талас — Тараз жолундагы Өтмөк ашуусунда оор жүк ташуучу унааларга киргизилген убактылуу чектөө алынды.

Ал эми Бишкек — Нарын — Торугарт унаа жолундагы Долон ашуусунда тазалоо, инерттик материалдарды чачуу иштери жүрүүдө. Алдыңкы сааттарда буга чейин киргизилген оор жүк ташуучу унааларга киргизилген чектөө алынат.

Министрлик кандай кырдаал жаралбасын каршы тилкеге чыкпай, жол эрежесин так сактоого жана унаа дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырып, керектүү шаймандарды ала жүрүүгө чакырат.

Белгилей кетсек, аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн улам көпчүлүк аймактарда кар жаап, жол тазалоо иштери тынымсыз жүрүүдө.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/353896/
Кароо: 77
Басууга
Теги
Жол ачык: Ашуулардагы абал айтылды
Ашууларда жол ачык: жол кыймылы үзгүлтүксүз уланууда
Ашуулардагы абал айтылды. Жүк ташуучу унааларга киргизилген чектөө күчүндө калды
Ашуулардагы абал. Унааларга киргизилген чектөө күчүндө калды
Ашуулардагы абал айтылды
Ашуулардагы абал айтылды: каттам бар, жолдор ачык
Ашууларда жүк ташуучу унааларга коюлган чектөөлөр алынды
Казарман — Акталчат жолунун бир бөлүгү жабылды
Бишкек — Ош жолундагы туннелдер аркылуу өтүү үчүн төлөмдөр өзгөртүлдү
Сосновка постунда жүк ташуучу унаалардын өтүүсүнө убактылуу чектөө киргизилди
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкектин жаңы жылдык башкы балаты 15-декабрда жандырылат Бишкектин жаңы жылдык башкы балаты 15-декабрда жандырылат
6-декабрга карата аба ырайы 6-декабрга карата аба ырайы
Сузакта 11&nbsp;млн сомдук социалдык объект мамлекетке кайтарылды Сузакта 11 млн сомдук социалдык объект мамлекетке кайтарылды
КРВИ жана сасык тумоонун көбөйүшү. Ысык-Көлдө 11&nbsp;бала бакча карантинге жабылды КРВИ жана сасык тумоонун көбөйүшү. Ысык-Көлдө 11 бала бакча карантинге жабылды
9-декабрь, шейшемби
10:20
Манас шаарына жаңы прокурор дайындалды Манас шаарына жаңы прокурор дайындалды
10:09
Бир нече ашууларда убактылуу чектөөлөр алынды. Долондо иштер уланууда
09:48
Бүгүнкү доллардын курсу
09:34
Бишкекте «3 бөлмө» кафесиндеги өрттү өчүрүүгө, эки бригада иштеп жатат
09:24
Улуттук банк быйылкы жетинчи валюта интервенциясын жасады