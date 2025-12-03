Бишкектеги тамактануучу жайларга 11 айда 22 миллион сом айып пул салынды

Бишкектеги тамактануучу жайларга 2025-жылдын алгачкы 11 айында 22 миллион сом айып пул салынды. Бул тууралуу 24.kg агенттигине Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл борборунун (ЦГСЭН) Бишкек боюнча бөлүм башчысы башчысы Махамат Мурзашев билдирди.
Анын айтымында, «тамак-аш гигиенасы» беренеси боюнча аныкталган эреже бузуулар үчүн 1655 бузуу жөнүндө протокол жана ошончо сандагы айып пул берилген. 166 мекеменин иши токтотулган.
Махамат Мурзашев Сүйөркулов көчөсүндөгү (Орто-Сай базары) «Ali Burger» фаст-фуд дүкөнү кечээ суу менен камсыздоонун жоктугунан жабылганын кошумчалады.
Мурда өтө кир жана суусу же канализациясы жок тамак-аш жайлары эреже бузуулар оңдолгонго чейин убактылуу жабылары кабарланган.