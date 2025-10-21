Бишкектин айдоочуларына үч саатта 465 миң сом айып салынды

Бүгүн, 21-октябрда эртең менен Лев Толстой жана Чапаев көчөлөрүнүн кесилишинде жол тыгындарын жөнгө салуу учурунда жол кайгуул кызматкерлери жол эрежесин одоно бузган 31 айдоочуну аныкташкан. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын Жол-кайгуул кызматынын басма сөз кызматы билдирди.
Тартип бузгандар карама-каршы келе жаткан унааларды айдап, алардын ар бирине жол эрежесин бузуу боюнча тиешелүү протоколдор түзүлдү. Салынган айыптардын жалпы суммасы 465 миң сомду түздү.
Бузууларды каттоонун бардык процесси болжол менен үч саатка созулду.