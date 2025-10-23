15:42
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.07
Кыргызча

Бишкекте курулуш компаниясына 200 миң сом айып салынды

Бишкекте курулуш объектисинде коопсуздук эрежелерин сактабаганы үчүн «Кыргыз курулуш долбоор» курулуш компаниясына 200 миң сом айып салынды. Бул тууралуу курулуш министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Министрлик текшерүүгө 22-октябрда социалдык тармактарга тараган видео себеп болгонун кабарлады.Кадрдан Ахунбаев жана Токтоналиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги курулушта коопсуздук эрежелери бузулуп жатканын көрүүгө болот.

Ал эми, 4-разряддагы мунара кранынын машинисти М. А. К. карата өзүнчө чаралар көрүлүүдө. Ошондой эле ал кран башкаруудагы уруксат кагаздарынын шайкештиги боюнча аттестациядан өткөрүлөт.

Курулуш, архитектура жана турак жай-коммуналдык чарба министрлиги курулуш уюмдарын КР «Шаар куруу жана архитектура жөнүндө» мыйзамынын ченемдерин жана талаптарын, ошондой эле курулуштагы коопсуздук техникалык талаптарын толук сактоо зарылдыгын эскертет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348261/
Кароо: 50
Басууга
Теги
Бишкектин айдоочуларына үч саатта 465 миң сом айып салынды
Жаратылыш ресурстар министрлиги жарым жылда 34 млн сомдон ашык айып пул салды
Транспорт эрежелерин бузгандыгы үчүн айып пулдан түшкөн киреше беш эсеге өстү
Бишкектеги «Мадина» базарында 10 коомдук тамактануучу жай жабылды
Силер кимсиңер? Депутат Эмгек министрлигинин мигранттарга айып салуусуна каршы
Өлкөдө мамлекеттик тил мыйзамын сактабагандарга айыппул киргизүү сунушталууда
Мечиттерде шайлоо өнөктүгү үчүн 65 миң сомго чейин айып пул салынат
Соцтармакта жалган жалаа үчүн айыппулду 20 миң сомго чейин кыскартуу сунушталды
Милиция ызы-чуу үчүн айыппул салат. ЖК «Тынчтык жөнүндө» мыйзамды кабыл алды
Спирт ичимдиктерин мыйзамсыз өндүрүүчүлөргө айып пулду көбөйтүү сунушталды
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Мурас&raquo; турак жай комплексинде &#8470;&nbsp;40&nbsp;мектептин пилоттук филиалы ачылды «Мурас» турак жай комплексинде № 40 мектептин пилоттук филиалы ачылды
Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34&nbsp;адам каза болду Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34 адам каза болду
&laquo;Мадина резиденс&raquo; турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды «Мадина резиденс» турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды
Өзгөндө 380&nbsp;орундуу, 1&nbsp;миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды Өзгөндө 380 орундуу, 1 миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды
23-октябрь, бейшемби
15:30
Бишкекте курулуш компаниясына 200 миң сом айып салынды Бишкекте курулуш компаниясына 200 миң сом айып салынды
15:22
Камчыбек Ташиев Нарын шаарында жаңы «Мундуз ата» эркин күрөш залын ачты
15:12
Кыргызстан Борбордук шайлоо комиссиясына төраганын жаңы орун басары дайындалды
15:07
Кыргызстанда бир суткада үчүнчү жер титирөө катталды
15:00
Камчыбек Ташиев Баетов айылында маданият үйүнүн курулушуна мезгил кутусун салды