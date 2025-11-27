12:02
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.11
Кыргызча

Данияр Амангелдиев: Күйүүчү май боюнча көйгөй жок, Россия менен келишим түзүлдү

Орусиядан күйүүчү майлоочу материалдар менен камсыздоо боюнча эч кандай көйгөй болгон жок, анткени берилген бардык өтүнүчтөр толугу менен канааттандырылды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди.

Анын айтымында, тараптар ошондой эле 2026-жылга карата көлөмдү көбөйтүү менен индикативдик баланска кол коюшту.

Данияр Амангелдиев кошумчалагандай, экономикалык өсүштү жана республиканын күйүүчү майлоочу материалдарга болгон муктаждыгынын өсүшүн эске алуу менен, бардык өтүнүчтөр Россия тарабынан толугу менен канааттандырылган.

"Биз жөнөткөн сурамдар дайыма кабыл алынып, өз убагында аткарылып келет. Мурун Россия бизге жылына 1 млн тонна күйүүчү май жеткирсе, жаңы келишимге ылайык, бул көлөм 1 млн 200 миң тоннага чейин көбөйтүлдү. Россия тарап биздин сурамдарды 100 пайыз аткарып жатат",-деп белгиледи ал.

Кыргыстандын Энергетика министрлиги ошондой эле келерки жылы бажы төлөмүсүз күйүүчү май менен камсыздоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздү.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/352452/
Кароо: 95
Басууга
Теги
Кыргызстанга Орусиядан келген күйүүчү-майлоочу май убактылуу азайды
Талаа иштери. Быйыл дыйкандарда күйүүчү-майлоочу май маселеси болбойт
Кыргызстанда бир ай ичинде күйүүчү майдын бардык түрү арзандады
Кыргызстанда жыл башынан бери АИ-95 бензини 6,3 сомго кымбаттады
Орусия Кыргызстанга күйүүчү-майлоочу материалдарды салыксыз жеткирүүнү көбөйттү
Күйүүчү майды Казакстан аркылуу ташууда маселе жаралганы кабарланды
Кыргызстанда дизелдин кымбатташы күтүлүп жатат
Ноябрь айында дизель майы 2,24 сомго өстү
Экономика министрлиги бензиндин баасына мамлекеттик көзөмөл киргизүүнү көздөйт
Бензиндин баасы боюнча Кыргызстан ЕАЭБ аймагында үчүнчү тепкичке чыкты
Эң көп окулган жаңылыктар
Орусияда 11&nbsp;миң кыргызстандык студент билим алууда Орусияда 11 миң кыргызстандык студент билим алууда
Мамлекеттик ипотекалык имараттар: &laquo;Мурас &raquo; комплексинде 1080 батир бүткөрүлөт Мамлекеттик ипотекалык имараттар: «Мурас » комплексинде 1080 батир бүткөрүлөт
Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет
Шайлоо&nbsp;&mdash; 2025: БШК шайлоочулардын соңку тизмесин жарыялады Шайлоо — 2025: БШК шайлоочулардын соңку тизмесин жарыялады
27-ноябрь, бейшемби
11:46
Кыргызстанда бир суткада 53 өрт кырсыгы катталды Кыргызстанда бир суткада 53 өрт кырсыгы катталды
11:15
Данияр Амангелдиев: Күйүүчү май боюнча көйгөй жок, Россия менен келишим түзүлдү
10:35
Криштиану Роналду Мадрид шаарында жаңы клуб ачты
10:10
Токмоктогу өрт 11 саатта өчүрүлдү: 400 гектар өсүмдүк, бадал-бактар өрттөндү
09:37
Бүгүнкү доллардын курсу