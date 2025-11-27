Данияр Амангелдиев: Күйүүчү май боюнча көйгөй жок, Россия менен келишим түзүлдү

Орусиядан күйүүчү майлоочу материалдар менен камсыздоо боюнча эч кандай көйгөй болгон жок, анткени берилген бардык өтүнүчтөр толугу менен канааттандырылды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди.
Анын айтымында, тараптар ошондой эле 2026-жылга карата көлөмдү көбөйтүү менен индикативдик баланска кол коюшту.
Данияр Амангелдиев кошумчалагандай, экономикалык өсүштү жана республиканын күйүүчү майлоочу материалдарга болгон муктаждыгынын өсүшүн эске алуу менен, бардык өтүнүчтөр Россия тарабынан толугу менен канааттандырылган.
"Биз жөнөткөн сурамдар дайыма кабыл алынып, өз убагында аткарылып келет. Мурун Россия бизге жылына 1 млн тонна күйүүчү май жеткирсе, жаңы келишимге ылайык, бул көлөм 1 млн 200 миң тоннага чейин көбөйтүлдү. Россия тарап биздин сурамдарды 100 пайыз аткарып жатат",-деп белгиледи ал.
Кыргыстандын Энергетика министрлиги ошондой эле келерки жылы бажы төлөмүсүз күйүүчү май менен камсыздоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздү.