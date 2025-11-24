Манас шаарында массалык мушташтан кийин 22 өспүрүм кармалды

Манас шаарында массалык мушташтан кийин 22 жашы жете элек өспүрүм камакка алынды. Окуя 19-ноябрь түнү Спутник конушунда болгон, анда 15-20 өспүрүмдөн турган топ бири-бирине таш ыргытып, башаламандык жараткан. Бул тууралуу Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, бул окуя каттоого алынып, окуя болгон жерде тергөө-ыкчам тобу барып, тиешелүү материалдарды чогултуп, видеоматериалдар алынган.
Алардын негизинде Кылмыш-жаза кодексинин 280-беренеси (Бейбаштык) менен кылмыш иши козголгон.
Жалал-Абад ОИИБдин жана УКМК кызматкерлери менен биргеликте жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында массалык мушташка катышкан 23 баланын өздүгү такталган. Алардын ичинен 22 жаран кармалып, Манас шаардык соту тарабынан 1 айга камакка алынган. Ал эми 1 бала ооруканада дарыланууда. Анын жоопкерчилиги ооруканадан чыккандан кийин каралат.
Иш учурда Жалал-Абад ОИИБдин жетекчилигинин көзөмөлүндө экени жана мыйзам чегинде тергөө амалдары жүргүзүлөрү белгиленди.