13:54
USD 87.45
EUR 100.93
RUB 1.10
Кыргызча

Манас шаарында массалык мушташтан кийин 22 өспүрүм кармалды

Манас шаарында массалык мушташтан кийин 22 жашы жете элек өспүрүм камакка алынды. Окуя 19-ноябрь түнү Спутник конушунда болгон, анда 15-20 өспүрүмдөн турган топ бири-бирине таш ыргытып, башаламандык жараткан. Бул тууралуу Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, бул окуя каттоого алынып, окуя болгон жерде тергөө-ыкчам тобу барып, тиешелүү материалдарды чогултуп, видеоматериалдар алынган.

Алардын негизинде Кылмыш-жаза кодексинин 280-беренеси (Бейбаштык) менен кылмыш иши козголгон.

Жалал-Абад ОИИБдин жана УКМК кызматкерлери менен биргеликте жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында массалык мушташка катышкан 23 баланын өздүгү такталган. Алардын ичинен 22 жаран кармалып, Манас шаардык соту тарабынан 1 айга камакка алынган. Ал эми 1 бала ооруканада дарыланууда. Анын жоопкерчилиги ооруканадан чыккандан кийин каралат.

Иш учурда Жалал-Абад ОИИБдин жетекчилигинин көзөмөлүндө экени жана мыйзам чегинде тергөө амалдары жүргүзүлөрү белгиленди.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/352025/
Кароо: 120
Басууга
Теги
Ошто 30га жакын окуучусу массалык мушташтан кийин кармалды
Парижде Макрондун реформаларына каршы акция уюштурулду
Эң көп окулган жаңылыктар
Сыртка экспорттоо: Кыргызстандык кийим өндүрүүчүлөргө жаңы эрежелер түшүндүрүлдү Сыртка экспорттоо: Кыргызстандык кийим өндүрүүчүлөргө жаңы эрежелер түшүндүрүлдү
Бишкекте белгисиз киши кызга кол салып, башына катуу нерсе менен урган Бишкекте белгисиз киши кызга кол салып, башына катуу нерсе менен урган
Адылбек Касымалиев: &laquo;Кыргызстан БАЭКтин алкагында аймактык хаб болууга даяр&raquo; Адылбек Касымалиев: «Кыргызстан БАЭКтин алкагында аймактык хаб болууга даяр»
Кыргызстандын үч&nbsp;университети дүйнөлүк туруктуулук рейтингине кирди Кыргызстандын үч университети дүйнөлүк туруктуулук рейтингине кирди
24-ноябрь, дүйшөмбү
13:33
Бишкекте жана Чүй облусунда жол кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилет Бишкекте жана Чүй облусунда жол кыймылына убактылуу чек...
13:07
Бишкектеги ЖККУнун жыйыны учурунда милиция күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөйт
12:31
Манас шаарында массалык мушташтан кийин 22 өспүрүм кармалды
12:13
Пайдалуу кеңеш: Моюн жана белдин оорушунан кантип сактануу керек?
11:41
Мамлекеттик жер ресурстары агенттигинин Ош бөлүм башчысынын орун басары кармалды