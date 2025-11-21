УКМКнын төрагасы Эне жана баланы коргоо борборуна кызматтык унааларды тапшырды

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Эне жана баланы коргоо улуттук борборго мурда убада кылынган 10 кызматтык унааны тапшырды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз борбору билдирди.
Маалыматка ылайык, унаалар оор абалдагы бейтаптарга жардам көрсөтүүдө нөөмөттүк бригадалардын ыкчамдуулугун жогорулатат.
Мындан тышкары, Камчыбек Ташиевдин тапшырмасы менен борборго республикада аналогу жок заманбап медициналык жабдуулар (эндоскопиялык УЗИ, видеогастроскоп жана башкалар) жана Тыналиев көчөсү менен бириктирген жаңы жол курулган.
Бул иш-чаралардын баары Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун материалдык-техникалык базасын бекемдөөгө жана аялдар менен балдарга көрсөтүлүүчү медициналык жардамдын сапатын көтөрүүгө багытталган.