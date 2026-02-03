12:07
Власть

Президент лично прибыл в ГП «Унаа» и заявил о начале жесткой реформы ведомства

Президент Садыр Жапаров совершил внезапный визит в государственное предприятие «Унаа», где встретился с гражданами и озвучил резкую критику в адрес работы структуры, подчеркнув необходимость немедленных реформ.

из интернета
Фото из интернета

По словам главы государства, «Унаа» в последние годы неоднократно меняло руководителей, некоторые из которых задержаны за коррупцию. И отметил, что именно в этом учреждении годами существовали теневые схемы, связанные с продажей водительских удостоверений.

Садыр Жапаров заявил, что стоимость незаконной выдачи документов доходила до $1 тысячи, а сейчас недобросовестные посредники предлагают гражданам «ускоренные» услуги уже за $2 тысячи.

«Одни говорили: «Быстрее куплю и поеду в Москву». Вот такие схемы и разрослись. Теперь пришла очередь «Унаа». Раньше ведомство переходило из рук в руки, ни одна структура не смогла провести полноценную реформу — ни сил, ни духа, ни воли не хватало. Потому что, если бы порядок навели, потоки в чьи-то карманы прекратились бы», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что теперь «Унаа» переведено под управление президентской администрации по указу. Начата реальная реформа, целью которой станет полностью прозрачная, цифровизированная и некоррупционная работа учреждения, добавил он.

«Сейчас находимся здесь, чтобы навести порядок. Руководство уже приступило к работе», — сказал Садыр Жапаров.

Мероприятие продолжилось общением с гражданами и обсуждением дальнейших изменений в системе выдачи документов.
