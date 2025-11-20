Эл аралык «Аалам сулуусу» сынагында кыргызстандык катышуучу бүркүттүн алтын образындагы улуттук костюмду көрсөтүп, баардыгын таң калтырды.
Мэри Кувакова сахнага алтын жана коло түстөгү жана декоративдик элементтери менен кооздолгон эбегейсиз зор канаттары бар кооз көйнөк кийип чыкты. Бул бейне эркиндикти, кайраттуулукту жана кыргыз элинин улуттук рухун чагылдырган жырткыч куштун күчүн жана асылдыгын баса белгиледи.
Фото Социалдык тармактардан алынды . «Аалам сулуусу» сынагы: Кыргыз кызы бүркүттүн кейипкери менен дүйнөнү суктандырды.
«Мен жумушумду абдан жакшы көрөм, анткени мен ээсине кубаныч жана бүтүндөй өлкөгө сыймык тартуулаган сулуулукту жарата алам! Мэри азамат кыз, анткени ал костюмду абдан жакшы чагылдырган. Алтын бүркүттүн образын бийик көтөрүп чыкты»