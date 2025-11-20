12:03
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Кыргызча

Аалам сулуусу сынагы: Кыргыз кызы бүркүттүн кейипкери менен дүйнөнү суктандырды

Эл аралык «Аалам сулуусу» сынагында кыргызстандык катышуучу бүркүттүн алтын образындагы улуттук костюмду көрсөтүп, баардыгын таң калтырды.

Мэри Кувакова сахнага алтын жана коло түстөгү жана декоративдик элементтери менен кооздолгон эбегейсиз зор канаттары бар кооз көйнөк кийип чыкты. Бул бейне эркиндикти, кайраттуулукту жана кыргыз элинин улуттук рухун чагылдырган жырткыч куштун күчүн жана асылдыгын баса белгиледи.

Социалдык тармактардан алынды
Фото Социалдык тармактардан алынды . «Аалам сулуусу» сынагы: Кыргыз кызы бүркүттүн кейипкери менен дүйнөнү суктандырды.
Костюмдун дизайнери Толгонай Абышкаева (Baira бренди) социалдык тармакта өзүнүн пикири менен бөлүштү:

«Мен жумушумду абдан жакшы көрөм, анткени мен ээсине кубаныч жана бүтүндөй өлкөгө сыймык тартуулаган сулуулукту жарата алам! Мэри азамат кыз, анткени ал костюмду абдан жакшы чагылдырган. Алтын бүркүттүн образын бийик көтөрүп чыкты»

Социалдык тармактардан алынды
Фото Социалдык тармактардан алынды . «Аалам сулуусу» сынагы: Кыргыз кызы бүркүттүн кейипкери менен дүйнөнү суктандырды.
Көрүүчүлөр жана социалдык тармактын колдонуучулары кыргызстандык аткаруучунун таасирдүү бейнесин активдүү талкуулап жатышат. Көптөр бул акыркы жылдары Кыргызстан дүйнөлүк аренада көрсөткөн эң күчтүү улуттук кийимдердин бири экенин белгилешет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/351608/
Кароо: 100
Басууга
Теги
Бүгүн дастанчылардын республикалык кароо-сынагы башталат
Кыргызстандагы 191 мектеп директорунун кызматына сынак жарыяланды
IV Бишкек эл аралык кинофестивалына тасмаларды кабыл алуу башталды
Дастанчылардын республикалык кароо-сынагы өтөт
Кыргызстандын «Жылдын мыкты мугалими» сынагынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Тизме
Бишкек «Интервидение-2025» сынагында 2-орунду ээлеген Nomad триосун тосуп алды
«Интервидение-2025»: Кыргызстандык ырчылар экинчи орунду ээледи
Эртең «Интервидение-2025» сынагы башталат
«Жылдын мыкты мугалими» сынагында 118 мугалим ат салышат
«Интервидение»: Орусиялык продюсер Максим Фадеев Кыргызстанга жан тартат
Эң көп окулган жаңылыктар
Өмүрбек Бабанов &laquo;Азия&raquo; футбол клубун негиздеди Өмүрбек Бабанов «Азия» футбол клубун негиздеди
Шайлоо &minus;2025: Дагы бир талапкер парламенттик шайлоодон баш тартты Шайлоо −2025: Дагы бир талапкер парламенттик шайлоодон баш тартты
&laquo;Биз биргебиз!&raquo; майыптарды колдоо бир айлыгы жарыяланды «Биз биргебиз!» майыптарды колдоо бир айлыгы жарыяланды
Садыр Жапаров БА&nbsp;өлкөлөрүнүн президенттерин Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырды Садыр Жапаров БА өлкөлөрүнүн президенттерин Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырды
20-ноябрь, бейшемби
11:31
Пайдалуу кеңеш: Кайсы азыктар сууктаганда тезирээк айыгууга жардам берет? Пайдалуу кеңеш: Кайсы азыктар сууктаганда тезирээк айыг...
11:13
Кыргызстан менен Өзбекстан сооданы 2 млрд долларга жеткирүүнү көздөп жатат
11:06
«Кыргызкөмүр» ишканасы 62 миллион сомго күйүүчү май сатып алат
10:31
Аалам сулуусу сынагы: Кыргыз кызы бүркүттүн кейипкери менен дүйнөнү суктандырды
10:07
Бишкекте белгисиз киши кызга кол салып, башына катуу нерсе менен урган