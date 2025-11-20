10:28
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Кыргызча

Бишкекте белгисиз киши кызга кол салып, башына катуу нерсе менен урган

Октябрь райондук ички иштер бөлүмү «Бейбаштык» беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу Октябрь РИИБинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, 19-ноябрда В.А. аттуу аял милицияга жазуу жүзүндө арыз менен кайрылган. Ал болжол менен саат 19:00дө Куттубаев жана Токомбаев көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз эркек киши анын башына катуу нерсе менен урганын билдирген. Натыйжада жабырлануучунун денесине залал келтирген.

Аталган факт боюнча Кылмыш-жаза кодексинин 280-беренесине (Бейбаштык) ылайык кылмыш иши козголуп, жабырланычууга соттук-медициналык экспертиза дайындалган.

Октябрь РИИБинин басма сөз кызматы
Фото Октябрь РИИБинин басма сөз кызматы. Бишкекте белгисиз киши кызга кол салып, башына катуу нерсе менен урган

Ыкчам издөө иштеринин жүрүшүндө милиция кызматкерлери шектүү катары 1998-жылы туулган К.А. аттуу жаранды кармашкан. Ал тергөө бөлүмүнө жеткирилип, КРнын Кылмыш-жаза кодексинин 96-беренесине ылайык, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген.

Башкармалыктын маалыматы боюнча, текшерүүнүн жыйынтыгында кармалган адам мас абалында болгону аныкталган. Тергөө иштери уланууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/351599/
Кароо: 55
Басууга
Теги
Жогорку Кеңешке депутаттыкка талапкер балта менен кол салууга шектелип кармалды
Сокулук районунда 72 жаштагы киши адам өлтүрүүгө шек саналып кармалды
Ак-Ордодо кармалган шектүүнүн атасы «Доо Чынгыз» тобуна байланыштыгы айтылууда
«Ак-Ордо» конушунда киши өлтүрүү: Шектүү кармалды
Колониядагы соттолгон адам социалдык тармактарда бийликти кулатууга чакырды
Токмоктун 20 жаштагы тургунун тобу менен сабаган шектүүлөр кармалды
Ысык-Көл облусунда милиция кызматкери пара алып жаткан жеринен кармалды
Жалал-Абадда ооруканадан УЗИ аппараты уурдалган. Шектүү кармалды
Виза алууга жардам берүүнү убада кылган. Алдамчылыкка шектүү жаран кармалды
Ош базарынан 93 даана норка тумакты уурдап кеткен жаран кармалды
Эң көп окулган жаңылыктар
Өмүрбек Бабанов &laquo;Азия&raquo; футбол клубун негиздеди Өмүрбек Бабанов «Азия» футбол клубун негиздеди
Шайлоо &minus;2025: Дагы бир талапкер парламенттик шайлоодон баш тартты Шайлоо −2025: Дагы бир талапкер парламенттик шайлоодон баш тартты
&laquo;Биз биргебиз!&raquo; майыптарды колдоо бир айлыгы жарыяланды «Биз биргебиз!» майыптарды колдоо бир айлыгы жарыяланды
Садыр Жапаров БА&nbsp;өлкөлөрүнүн президенттерин Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырды Садыр Жапаров БА өлкөлөрүнүн президенттерин Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырды
20-ноябрь, бейшемби
10:07
Бишкекте белгисиз киши кызга кол салып, башына катуу нерсе менен урган Бишкекте белгисиз киши кызга кол салып, башына катуу не...
09:43
Ислам тилектештик оюндары. Арууке Кадырбек кызы коло байгеге ээ болду
09:34
Бүгүнкү доллардын курсу
09:20
Мамлекеттик камсыздандыруу уюму жабыркаган жарандарга 108 млн сом төлөдү
09:00
Дем алышта Бишкек тургундарын эмне күтөт? 20-23-ноябрга карата аба ырайы
19-ноябрь, шаршемби
17:30
20-ноябрга карата аба ырайы
17:06
Таласта төрөт үйүн модернизациялоодо эреже бузуулар аныкталды