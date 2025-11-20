08:53
Кыргызча

Бишкекте өлкөнүн башкы балатысы орнотула баштады

24.kg
Өлкөнүн башкы балатысы орнотула баштады

Борбор калаанын борбордук Ала-Тоо аянтында өлкөнүн башкы жаңы жылдык балатысы орнотула баштады.

Быйыл майрамдык балаты Манастын эстелигинин жанына орнотулат. Учурда адистер балатынын каркастарын чогултуп, айланасын жасалгалоого даярдап жатышат. Андан кийин жасалгалоо этабы башталат, балатыга гирляндалар, жасалгалар жана жарык инсталляциялары пайда болот.

Жаңы жылдык балатыны салтанаттуу түрдө күйгүзүү салттуу түрдө декабрь айынын башында күтүлүүдө. 2024-жылы мэр Айбек Жунушалиев салтанатты 14-декабрда өткөргөн.
