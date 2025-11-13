Таласта 6,5 гектар жерге балдар үчүн «Баластан» көңүл ачуу борбору курулат

Президент Садыр Жапаров Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында Талас шаарындагы «Баластан» балдардын оюн-зоок борборунун курулушуна мезгил кутусун салуу аземине катышты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди.
Иш-чаранын башында конокторго балдарга арналган борбордун эскиздик долбоору көрсөтүлгөн видеоролик тартууланды. Ал 6,5 га аянтка жайгашат. Объектти 2026-жылы пайдаланууга берүү пландаштырылууда.
Садыр Жапаров өз сөзүндө мамлекеттин башкы максаты — ар бир балага татыктуу балалык тартуулоо экенин өзгөчө белгиледи. Балдар бейкапар ойноп, ээн-эркин өскөн чөйрөдө гана өз алдынча ой жүгүртүүсү калыптанып, акыл-эси, руханий дүйнөсү, чыгармачылыгы жакшы өнүгөт.
«Баластан» борборунда аттракциондор, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн атайын оюн зоналары, заманбап кинотеатр, конгресс-зал жана коомдук тамактануу жайлары курулмакчы. Объекттин курулушу 200дөн ашуун жаңы жумуш орундарын түзөт.
Президент адатта өлкө борборуна же чоң-чоң шаарлардын инфратүзүмүнө басым жасаларын белгиледи. Бирок учурда мамлекет ар бир аймакта өнүгүүнү камсыз кылууга далалат кылып келет.
«Бардык облустарыбыздын, шаарларыбыздын дагы инфратүзүмү тегиз, ийгиликтүү өнүксө дейбиз», — деди Садыр Жапаров жана азыркы тапта Таласта ишке ашырылып жаткан бир катар долбоорлорду белгиледи.
Анын ичинде «Манас-Ордо» тарыхый-маданий комплексин реконструкциялоо, шаардын борбордук паркын, аллеяларды жаңылоо, 5500 орундуу борбордук стадион куруу жана Мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан салына турган көп кабаттуу үйлөр бар.
«Мына ошолордун ичинде, тагыраак айтканда, Талас шаарындагы өзгөрүүлөрдүн, жаңылануунун башаты катары «Баластан» оюн-зоок борборун куруу турат. Муну аймактарды өнүктүрүү саясатынын айкын далили десем да болот», — деп баса белгиледи президент.
Президент Садыр Жапаров ошондой эле жергиликтүү тургундар менен баарлашып, алар социалдык маанилүү темаларды, анын ичинде жолдорду куруу жана айыл чарбасын өнүктүрүү маселелерин көтөрүштү. Алар аймакка көңүл бурулуп, колдоо көрсөтүлүп жана маанилүү демилгелер ишке ашырылып жатканы үчүн ыраазычылык билдиришти.