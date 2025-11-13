09:52
USD 87.45
EUR 101.24
RUB 1.08
Кыргызча

Кыргыз бажы кызматына орусиялык кесиптештери атайын техникаларды белекке берди

Орусиянын Федералдык бажы кызматы Кыргызстандын бажы кызматы үчүн атайын техникаларды жана жабдууларды сатып алууну жана жеткирүүнү камсыз кылды. Бул тууралуу аталган кызматтын Telegram каналында кабарланды.

Орусиянын Федералдык бажы кызматы
Фото Орусиянын Федералдык бажы кызматы. Кыргыз бажы кызматына орусиялык кесиптештери атайын техникаларды белекке берди

Маалыматка ылайык, белекке берилген жабдуулар мыйзамсыз баңгизаттарды жүгүртүүгө каршы күрөшүүнүн натыйжалуулугун жогорулатып, бажы көзөмөлүнүн ачык-айкындуулугун камсыз кылмакчы.

«2025-жылы Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин өтүнүчү боюнча Россия өз кесиптештерине техникалык жардам көрсөткөн. Ошентип, Россия өкмөтүнүн тапшырмасы боюнча Федералдык бажы кызматы Кыргыз Бажы кызматы үчүн атайын унааларды жана жабдууларды сатып алууга жана жеткирүүгө көмөктөшкөн», — деп айтылат билдирүүдө.

Кызматтык иттерди ыңгайлуу жана коопсуз ташуу үчүн атайын жабдылган алты унааны, ошондой эле кызматкерлер үчүн 60 жеке видеомагнитофонду расмий түрдө тапшыруу аземи болду.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/350716/
Кароо: 72
Басууга
Теги
Бажы кызматы бюджетке 102,1 миллиард сом чогултту
Кыргызстандын Бажы кызматы жыл башынан бери 88 миллиард сом салык жыйнады
Баткенде пара менен бажы инспектору кармалды
Алдамчылар абайлагыла! Бажы кызматы жалган Telegram каналы түзүлгөнүн эскертет
Мамлекеттик бажы кызматы 47 жаңы кызматкер менен толукталды
Жыл башынан бери Кыргызстанда 31 миллиард сомдон ашык бажы төлөмдөрү чогулду
Кыргызстандын бажы кызматы төлөмдөрдү чогултууну 6 миллиард сомго көбөйттү
Быйыл Кыргызстандын Бажы кызматы төлөмдөрдү топтоону 306 эсеге көбөйттү
Айыл чарба техникаларынын тетиктерин мыйзамсыз алып кирүүгө бөгөт коюлду
Бажы кызматы: 2 миллион сомдон ашык экспорттук алымдар төлөнгөн эмес
Эң көп окулган жаңылыктар
Asman Airlines Алматы&nbsp;&mdash; Каракол аба каттамдарын ачат Asman Airlines Алматы — Каракол аба каттамдарын ачат
Кыргызстанда эт&nbsp;бааларын мамлекеттик жөнгө салуу 31-декабрга чейин узартылды Кыргызстанда эт бааларын мамлекеттик жөнгө салуу 31-декабрга чейин узартылды
Бүгүн Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүнүн бир бөлүгү убактылуу жабылды Бүгүн Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүнүн бир бөлүгү убактылуу жабылды
Садыр Жапаров жаштарды Жогорку Кеңешке шайлоодо добуш берүүгө чакырды Садыр Жапаров жаштарды Жогорку Кеңешке шайлоодо добуш берүүгө чакырды
13-ноябрь, бейшемби
09:36
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:25
Владимир Путин ЖККУ саммитине катышуу үчүн Кыргызстанга келет
09:10
Кыргыз бажы кызматына орусиялык кесиптештери атайын техникаларды белекке берди
09:00
Бишкекте бир аз жылуу болот. 13-16-ноябрга карата аба ырайы
08:35
Манас Кубогу. Кыргызстандын 23 жашка чейинки курама командасы Бахрейнди жеңди
12-ноябрь, шаршемби
17:12
Камчыбек Ташиев уулу менен Өзгөн районунда эки үй-бүлөгө үй куруп беришти
16:21
Кыргыз-тажик чек арасына дээрлик 116 чакырымына зым тосмолор орнотулду
16:06
Баткен облусунда экстремисттик «Хизб-ут-Тахрир» уюмунун мүчөлөрү кармалды