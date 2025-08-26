Алдамчылар абайлагыла! Бажы кызматы жалган Telegram каналы түзүлгөнүн эскертет

Алдамчылар бажы кызматынын жасалма Telegram каналын түзүп, өздөрүн кызматкерлер катары көрсөтүп, жалган билдирүүлөрдү жөнөтүшүүдө. Бул тууралуу Кыргызстандын Мамлекеттик бажы кызматы эскертет.
Бажы кампаларынан тиричилик жана электрондук жабдууларды сатуу боюнча жарнактар мессенджерлерде таратылып жатканы такталган. Бул алдамчылык!
Башкармалык мындай маалымат чындыкка коошпойт. Бажы органдары товарларды сатпайт деп билдирди.
КР Мамлекеттик бажы кызматы кыргызстандыктарды кыраакы болууга жана шектүү каналдарга жана топторго ишенбөөгө, расмий булактардан гана ишенимдүү маалымат алууга чакырат.