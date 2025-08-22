Мамлекеттик бажы кызматы 47 жаңы кызматкер менен толукталды

Мамлекеттик бажы кызматынын кадрдык резервиндеги 47 талапкер жаңы кызматка киришти. Бул тууралуу Бажы кызматынын басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, 2025-жылдын 21-августунда Мамлекеттик бажы кызматынын кадрдык резервине катталган талапкерлер кызмат орундарына дайындоо жөнүндө буйруктар менен таанышты.
Жалпысынан Мамлекеттик бажы кызматынын буйруктары менен 47 талапкер дайындалып, алардын көбү Ош, Нарын, Жалал-Абад жана Баткен бажы органдарына кызмат өтөөгө жөнөтүлгөн.
Буйруктар менен таанышкан соң жаңы дайындалган кызматкерлерге кызматтык формалар тапшырылды.