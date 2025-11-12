Дипакадемиянын ректору Акылбек Кылычев Кыргызстандын Ирандагы элчиси болду

Акылбек Кылычев Кыргыз Республикасынын Иран Ислам Республикасындагы элчиси жана Кыргыз Республикасынын Тегерандагы Экономикалык Кызматташтык Уюмундагы туруктуу өкүлү болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, мамлекет башчысы тиешелүү жарлыкка кол койду.
Акылбек Кылычев 1966-жылы Нарын шаарында туулган.
1995-жылы ал «XIV-XV кылымдардагы Теңир-Тоо жана ага чектеш аймактардын тарыхы (айрым перс булактары боюнча)» деген темада кандидаттык диссертациясын коргогон.
1998-жылы ал Каирдеги Египет Араб Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Дипломатиялык академиясында окуган.
1998-жылдан 2014-жылга чейин жана 2021-жылдан 2023-жылга чейин ал Ирандагы Кыргызстандын элчилигинде биринчи катчы, кеңешчи жана элчинин милдетин аткаруучу болуп иштеген.
2023-жылы ал Тышкы иштер министрлигинин (ТИМ) алдындагы Кази Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиянын ректору болгон.
2021-жылдан бери бул кызматты аркалап келген Турдакун Сыдыков мурда Ирандагы элчи болгон.