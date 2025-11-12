10:36
Кыргызча

Быйылкы 9 айда 711 этникалык кыргыз Кайрылман макамын алды

2025-жылдын алгачкы тогуз айында 711 этникалык кыргыз Кайрылман макамын алган. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди.

Министрлик эгемендүүлүк алгандан бери 70 000ден ашык этникалык кыргыздар Кыргызстанга көчүп келишкенин, алардын 65 000ге жакыны буга чейин эле жаран болуп калганын белгилейт.

Кайрылман статусу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин, Ички иштер министрлигинин, Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин жана Санариптик өнүктүрүү министрлигинин алдындагы Калкты каттоо департаментинин өкүлдөрүн камтыган атайын ведомстволор аралык комиссия тарабынан берилет. Арызды кароо мөөнөтү үч ай.

Отчеттук мезгилде төмөнкү өлкөлөрдөн келген этникалык кыргыздар Кайрылман статусун алышкан: Өзбекстандан 54, Тажикстандан 629, Кытай Эл Республикасынан 12, Россия Федерациясынан 7, Ооганстандан 8 жана башка өлкөлөрдөн 1.

Кайрылман күбөлүгү үч жылга берилет. Бул мезгилде анын ээлери Кыргыз жарандыгына арыз бериши керек. Кайрылман статусунун ээлери Кыргыз Республикасында социалдык жөлөкпулдарды, пенсияларды, саламаттыкты сактоону, билим берүүнү жана жумушка орношууну алууга укуктуу.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/350570/
