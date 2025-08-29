13:07
Минкаб этникалык кыргыздарды жана кайрылмандарды колдоо программасын бекитти

Министрлер кабинети Афганстандын Кичи жана Чоң Памиринен келип жаткан этникалык кыргыздарга жана кайрылмандарга колдоо көрсөтүү боюнча 2026-2029-жылдарга программасын бекитүү жөнүндө токтом кабыл алды.

Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду.

Чечимдин максаты Кыргызстанга келип жаткан этникалык кыргыздарга жана кайрылмандарга колдоо көрсөтүү.

Ага ылайык, токтом менен кабыл алынган документтин программасынан тышкары — программаны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы, иш-чаралар планынын ишке ашырылышына мониторинг жүргүзүү жана баалоо индикаторлорунун матрицасы, иш-чаралар планынын бюджети бекитилди.

Мамлекеттик органдар менен болгон аткарылган иштер боюнча Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жарым жылдыктын жыйынтыгы менен боюнча жыйынды маалыматты президенттин администрациясына жиберет.

Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө президенттин администрациясынын тиешелүү башкармалыгына жүктөлгөн, документ кол коюлган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
