18:09
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Кыргызча

Баткенде аскер бөлүккө таандык жерлер мамлекетке кайтарылды

Баткенде мыйзамсыз берилген жер тилкелери мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады.

Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасы УКМК менен биргеликте жүргүзүлгөн текшерүүдө чек ара заставаларын уюштуруу үчүн берилген 2,59 га жер тилкелери 2001-жылы мыйзам талаптарын бузуу менен жеке жактардын менчигине берилип кеткендигин аныктаган.

Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы
Фото Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы. Баткенде аскер бөлүккө таандык жерлер мамлекетке кайтарылды

Текшерүүнүн жыйынтыгы жана көрүлгөн прокурордук чаралардын негизинде жалпы баасы 42,1 млн сомдук жер тилкелер мамлекеттин менчигине кайтарылып, УКМКнын Чек ара кызматынын бир аскер бөлүгүнүн балансына өткөрүлүп берилди.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/350346/
Кароо: 71
Басууга
Теги
Чүй облусунда 200 гектар жер мамлекетке кайтарылды
Президент мектеп жана бала бакча куруу үчүн мамлекеттик резиденциядан жер берди
Бишкекте мыйзамсыз менчиктештирилген муниципалдык жерлер аныкталды
Ысык-Көлдө жер трансформациялоодогу мыйзам бузуулардан 11 миллион сом өндүрүлдү
Нарында 28 жыл мурун мыйзамсыз менчиктешкен жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
860 миллион 742 миң сомдук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
Кыргызстандыктарга мындан ары жер тилкелери бекер берилбейт
Жер тилкелерин мыйзамсыз берүү фактысы боюнча кылмыш иши козголду
Кара-Суу районунда 120 миллион сомдук жер кайтарылды
Ысык-Көлдө 3,6 гектар жер жеке менчикке мыйзамсыз өтүп кеткен
Эң көп окулган жаңылыктар
Актан Арым Кубаттын тасмасы ЮНЕСКОнун &laquo;азиялык Оскар&raquo; сыйлыгына ээ&nbsp;болду Актан Арым Кубаттын тасмасы ЮНЕСКОнун «азиялык Оскар» сыйлыгына ээ болду
Президент Садыр Жапаров иш&nbsp;сапары менен АКШга барды Президент Садыр Жапаров иш сапары менен АКШга барды
Бишкекте IV&nbsp;Элдик Курултайга даярдыктар талкуулады: 700 делегат шайланды Бишкекте IV Элдик Курултайга даярдыктар талкуулады: 700 делегат шайланды
УКМК: Курулуш министрлигинде жана ӨКМда коррупциялык схема аныкталды УКМК: Курулуш министрлигинде жана ӨКМда коррупциялык схема аныкталды
10-ноябрь, дүйшөмбү
18:05
11-ноябрга карата аба ырайы 11-ноябрга карата аба ырайы
17:56
Кыргызстанда 12 000ден ашык үй-бүлө социалдык келишимдерге кол коюшту
17:29
Баткенде аскер бөлүккө таандык жерлер мамлекетке кайтарылды
17:15
Садыр Жапаров жаштарды Жогорку Кеңешке шайлоодо добуш берүүгө чакырды
16:55
Адылбек Касымалиев КМШнын байкоочулар миссиясынын башчысы менен жолугушту