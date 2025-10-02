Чүй облусунда 200 гектар жер мамлекетке кайтарылды

Чүй облусунун Ысык-Ата районундагы 200 гектар жер мамлекеттин менчигине кайтарылганын УКМК билдирди.
Коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча, бул жерлер 1992-1994-жылдары муниципалдык менчиктен мыйзамсыз чыгарылып, жергиликтүү тургундар ондогон жылдар бою иштетип келгени аныкталган.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын айрым кызматкерлери жана кызматкерлери жерди мыйзам чегинде талап кылынган экспроприация процедураларысыз жана мамлекеттин менчигине өткөрбөстөн, айыл чарба багытында пайдалануу үчүн жеке адамдарга узак мөөнөткө ижарага берип келишкени аныкталган. Эч кандай тендер өткөрүлгөн эмес, мамлекет эч качан ижара акысын алган эмес.
Жүргүзүлгөн баалоого ылайык, аныкталган эсепке алынбай калган тилкелердин базар баасы 1 миллиард 73 миллион 248 миң сомду түзөт.