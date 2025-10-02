13:12
USD 87.45
EUR 102.76
RUB 1.07
Кыргызча

Чүй облусунда 200 гектар жер мамлекетке кайтарылды

Чүй облусунун Ысык-Ата районундагы 200 гектар жер мамлекеттин менчигине кайтарылганын УКМК билдирди.

Коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча, бул жерлер 1992-1994-жылдары муниципалдык менчиктен мыйзамсыз чыгарылып, жергиликтүү тургундар ондогон жылдар бою иштетип келгени аныкталган.

УКМК басма сөз кызматы
Фото УКМК басма сөз кызматы. Чүй облусунда 200 гектар жер мамлекетке кайтарылды

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын айрым кызматкерлери жана кызматкерлери жерди мыйзам чегинде талап кылынган экспроприация процедураларысыз жана мамлекеттин менчигине өткөрбөстөн, айыл чарба багытында пайдалануу үчүн жеке адамдарга узак мөөнөткө ижарага берип келишкени аныкталган. Эч кандай тендер өткөрүлгөн эмес, мамлекет эч качан ижара акысын алган эмес.

Жүргүзүлгөн баалоого ылайык, аныкталган эсепке алынбай калган тилкелердин базар баасы 1 миллиард 73 миллион 248 миң сомду түзөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345702/
Кароо: 111
Басууга
Теги
Президент мектеп жана бала бакча куруу үчүн мамлекеттик резиденциядан жер берди
Бишкекте мыйзамсыз менчиктештирилген муниципалдык жерлер аныкталды
Ысык-Көлдө жер трансформациялоодогу мыйзам бузуулардан 11 миллион сом өндүрүлдү
Нарында 28 жыл мурун мыйзамсыз менчиктешкен жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
860 миллион 742 миң сомдук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
Кыргызстандыктарга мындан ары жер тилкелери бекер берилбейт
Жер тилкелерин мыйзамсыз берүү фактысы боюнча кылмыш иши козголду
Кара-Суу районунда 120 миллион сомдук жер кайтарылды
Ысык-Көлдө 3,6 гектар жер жеке менчикке мыйзамсыз өтүп кеткен
Аткаминерлер Бишкектин барктуу аймагынан жер тилкелерин мыйзамсыз беришкен
Эң көп окулган жаңылыктар
Акыйкатчы Алайда майыптыгы бар 3&nbsp;балалуу жалгыз бой энеге жардам берүүгө чакырды Акыйкатчы Алайда майыптыгы бар 3 балалуу жалгыз бой энеге жардам берүүгө чакырды
Шайлоо &minus;2025: БШК добуш берүүгө укуктуу жарандардын санын жарыялады Шайлоо −2025: БШК добуш берүүгө укуктуу жарандардын санын жарыялады
1-октябрдан тарта кур тагынбагандарга автоматтык түрдө айып пул салынат 1-октябрдан тарта кур тагынбагандарга автоматтык түрдө айып пул салынат
УКМК Ак-Талаа районундагы дээрлик 2&nbsp;гектар жер тилкесин мамлекетке кайтарды УКМК Ак-Талаа районундагы дээрлик 2 гектар жер тилкесин мамлекетке кайтарды
2-октябрь, бейшемби
12:32
Кыргызстанда дан жана жашылчанын түшүмү былтыркы көрсөткүчтөн ашты Кыргызстанда дан жана жашылчанын түшүмү былтыркы көрсөт...
12:15
Шайлоо −2025: БШК шайлоо округдарынын картасын жарыялады
11:58
Чүй облусунда 200 гектар жер мамлекетке кайтарылды
11:38
Улуттук онкология борбору рентген аппараттарын сатып алат
10:52
Кыргызстандык «Курак» тасмасы Пусан кинофестивалында эки сыйлыкка ээ болду