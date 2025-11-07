17:18
Ашууларда жол ачык: жол кыймылы үзгүлтүксүз уланууда

7-ноябрга карата Кыргызстандагы бардык тоо ашуулары жана жолдор кыймыл үчүн ачык. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникация министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, жол кызматкерлери жолдордо күнү-түнү иштеп, кар менен музду тазалап, коопсуз өтүүнү камсыз кылуу үчүн инерттүү материалдарды чачып жатышат.

Министрлик айдоочуларга кышкы шарттарга алдын ала даярданууну эскертет. Атап айтканда, жайкы дөңгөлөктөрдү кышкы дөңгөлөктөргө алмаштырууну жана тоолуу аймактарда айдап бара жатканда жол коопсуздугун сактоо чараларын сактоону сунуштайт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/350104/
