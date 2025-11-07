Бишкекте мыйзамсыз жарнамаларга каршы дагы бир рейд жүргүзүлдү

Борбор калаада мыйзамсыз жарнамаларга каршы рейд жүргүзүлдү. Мэриянын басма сөз кызматынын билдирүүсүнө ылайык, текшерүүдөн кийин мыйзамсыз жайгаштырылган 126 жарнамалык конструкция демонтаждалган.
Рейд Биринчи май районунда «Кыргыстан Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» конституциялык мыйзамды жана «Жарнама жөнүндө» мыйзамды аткаруу максатында жүргүзүлдү. Жалпы айып пулдар 40 000 сомду түздү.
Бул иш-чаралар Бишкектин коомдук жайларды пайдалануу эрежелерине ылайык жүргүзүлүп, шаардык мейкиндикти пайдаланууну жакшыртууга жана тургундардын коопсуздугун жана ыңгайлуу жашоо шарттарын камсыз кылууга багытталган.
Муниципалитет борбор калаадагы бардык жарнамалык белгилер мыйзамдуу талаптарга жооп бериши үчүн ушул сыяктуу иш-чаралар үзгүлтүксүз жүргүзүлө берерин кошумчалады.