24.kg Кесиптеш жана окурмандарды Маалымат жана басма сөз күнү менен куттуктайт!

Бүгүн, 7-ноябрь журналисттер жана күн сайын маалымат майданында эмгектенген ар бир калемгердин кесиптик майрамы — Маалымат жана басма сөз күнүн белгилешет.

Бул күн, 7-ноябрь, салттуу түрдө сөз эркиндигин, жарандардын ишенимдүү маалымат алуу укугун жана эң башкысы, ар бириңиздин жеке эрдигиңиз менен жоопкерчилигиңизди чагылдырып турат.

Учурда заманбап маалымат агымы секунд сайын өзгөрүп турганда дүйнөдө журналисттердин эмгеги баа жеткис. Сиз жөн гана фактыларды бербестен, коомдук пикирди калыптандырып, актуалдуу, курч социалдык маселелерди көтөрөсүз жана мамлекеттеги маанилүү ачык-айкындуулукту камсыздоого көмөктөшүп келесиз.

Сизге жаңы, кызыктуу долбоорлор үчүн кесипкөй жаратмандык жана күч-кубат, ошондой эле ар бир маалыматта объективдүүлүк жана ак ниеттүүлүк каалайбыз.

Жасаган ишиңиз дайыма маңыздуу болуп, басылмаларыңыз жана платформаларыңыз гүлдөп-өнүгө берсин.

Урматтоо менен, 24.kg редакциясынын жамааты.
