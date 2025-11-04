18:14
USD 87.45
EUR 100.69
RUB 1.08
Кыргызча

Бишкекте үй-жайсыз адамдар үчүн кышкы баш калкалоочу жайлар ачылды

Бишкек шаарында күз жана кыш мезгилине карата үй-жайсыз адамдар үчүн убактылуу баш калкалоочу жайлар ачылды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди.

Даректер:

Октябрь районунда А. Токомбаев көчөсү, 1а дарегинде жайгашкан баш калкалоочу жай 80 адамга ылайыкталган. Учурда баш калкалоочу жайда оңдоо иштери жүргүзүлүп, төшөнчүлөр жана дары-дармектер сатып алынды. Ошондой эле бир жолку ысык тамак берүүгө мамлекеттик сатып алуулар жүргүзүлдү. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен жылытуу мезгилине 10 тонна көмүр алынды.

Биринчи май районунун аймагында туруктуу негизде жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланган, жашаган жери жок 70 адамга ылайыкталган «Коломто» муниципалдык мекемеси иштейт. Баш калкалоочу жай Жибек жолу проспекти, 413 дарегинде жайгашкан. Анда күн сайын 70тен 100гө чейинки үй-жайсыз адам бир жолку тамак-аш жана түнөк алышат.

Ленин районунун аймагында «Боорукердик борбору» КФнын алдында оор турмуштук кырдаалга кабылган аялдар жана балдар үчүн 45 адамга ылайыкталган баш калкалоочу жай иштейт, аларга бир жолку ысык тамак, түнөк, медициналык жана социалдык-укуктук жардам көрсөтүлөт. Учурда борбордо 10 аял 12 баласы менен жашайт. Колдоо үйү Трудовая көчөсү, 10 дарегинде жайгашкан.

Белгилей кетсек, бул баш калкалоочу жайларга туруктуу жашаган жери жок адамдар өздөрү кайрыла алышат, ошондой эле укук коргоо органдарынын кызматкерлери жана тез жардам бригадасы жеткире алышат. Эгерде сиз жардамга муктаж болгон үй-жайсыздарды көрсөңүз, 102 (милиция) же 103 (тез жардам) телефондоруна чалуу зарыл.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/349619/
Кароо: 144
Басууга
Теги
«Мурас» турак жай комплексинде № 40 мектептин пилоттук филиалы ачылды
Муниципалдык кызматкерлер калаа көрктөндүрүүсүн бузгандарга айып пул салат
Бишкек мэриясы темир жолду шаардын сыртына жылдыруу идеясынан баш тартты
Бишкектин башкы планынын жаңы долбоору ноябрда жарыяланат
Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында муздак суу өчүрүлөт
Бишкек шаардык кеңештеги сындан кийин калаа башчысы Мирлан Таалайбековду коргоду
7-октябрда Бишкектин айрым аймактарында муздак суу өчүрүлөт
Бишкекте бүгүндөн тарта электробустар каттай баштайт
Жаңы окуу жылы. Бишкек мэри автобус айдоочуларга көрсөтмө берди
Бишкектин Дэн Сяопин проспектисинин бир бөлүгү оңдоп-түзөөдөн кийин ачылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Садыр Жапаров өлкөнүн 92&nbsp;мыкты студентине президенттик стипендияларды тапшырды Садыр Жапаров өлкөнүн 92 мыкты студентине президенттик стипендияларды тапшырды
Ош&nbsp;облусунда &laquo;Ак-Буура&raquo; жаңы чек ара бикети курулат Ош облусунда «Ак-Буура» жаңы чек ара бикети курулат
Акыйкатчы: &laquo;Казакстанда эки кыргызстандык эже-сиңди күч менен кармалган&raquo; Акыйкатчы: «Казакстанда эки кыргызстандык эже-сиңди күч менен кармалган»
ЖОЖдун эң&nbsp;мыкты студенттери президенттик стипендияларды алышты ЖОЖдун эң мыкты студенттери президенттик стипендияларды алышты
4-ноябрь, шейшемби
17:29
5-ноябрда күтүлгөн аба ырайы 5-ноябрда күтүлгөн аба ырайы
16:36
Бишкекке каттаган поезддер жаңы график менен жүрөт
16:12
Бишкекте 8-9-ноябрда айыл чарба жарманкеси өтөт
15:35
Алдамчылык үчүн жазалар катаалдашты. Президент мыйзамга кол койду
15:17
«Кыргызмунайзаттын» Беловодск мунай базасы мамлекетке кайтарылды