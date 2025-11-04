10:20
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Кыргызча

Ашуулардагы абал. Унааларга киргизилген чектөө күчүндө калды

Учурда көпчүлүк аймактарда кар жаап, жол тазалоо иштери тынымсыз жүрүүдө. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти.

Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн улам, «Кыргызавтожол-Түштүк» жана «Кыргызавтожол-Түндүк» ишканалары тарабынан кум-туз аралашмасын себүү жумуштары аткарылып жатат.

Төө-Ашуу, Ала-Бел жана Өтмөк ашууларында оор жүк ташуучу унааларга киргизилген убактылуу чектөө күчүндө калды.

Министрлик айдоочуларды жол эрежесин так сактоого жана унаа дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырып алууга чакырат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/349569/
Кароо: 53
Басууга
Теги
Ашуулардагы абал айтылды
Ашуулардагы абал айтылды: каттам бар, жолдор ачык
Ашууларда жүк ташуучу унааларга коюлган чектөөлөр алынды
Казарман — Акталчат жолунун бир бөлүгү жабылды
Бишкек — Ош жолундагы туннелдер аркылуу өтүү үчүн төлөмдөр өзгөртүлдү
Сосновка постунда жүк ташуучу унаалардын өтүүсүнө убактылуу чектөө киргизилди
Төө-Ашуу аркылуу жүк ташуучу унаалардын өтүүсүнө убактылуу чектөө киргизилди
Өлкөдөгү ашууларга кар жаады. Бирок каттамдар ачык
Төө-Ашуу тоннели 26-июлдан баштап 10 саатка жабылат
Өтмөк ашуусундагы жолду оңдоо иштери эки жумада бүтүшү мүмкүн
Эң көп окулган жаңылыктар
Садыр Жапаров өлкөнүн 92&nbsp;мыкты студентине президенттик стипендияларды тапшырды Садыр Жапаров өлкөнүн 92 мыкты студентине президенттик стипендияларды тапшырды
Ош&nbsp;облусунда &laquo;Ак-Буура&raquo; жаңы чек ара бикети курулат Ош облусунда «Ак-Буура» жаңы чек ара бикети курулат
Акыйкатчы: &laquo;Казакстанда эки кыргызстандык эже-сиңди күч менен кармалган&raquo; Акыйкатчы: «Казакстанда эки кыргызстандык эже-сиңди күч менен кармалган»
ЖОЖдун эң&nbsp;мыкты студенттери президенттик стипендияларды алышты ЖОЖдун эң мыкты студенттери президенттик стипендияларды алышты
4-ноябрь, шейшемби
10:12
Ашуулардагы абал. Унааларга киргизилген чектөө күчүндө калды Ашуулардагы абал. Унааларга киргизилген чектөө күчүндө...
10:05
Эртең менен Кыргызстан боюнча 3 баллдык жер титирөө болду, бирок ал сезилген жок
09:44
«Көлмө» конушундагы коомдук сейил бакчаны жакшыртууга 17 миллион сом жумшалат
09:30
Бүгүнкү доллардын курсу
09:15
Жыл башынан майнингден түшкөн салык 77 миллион сомдон ашты
3-ноябрь, дүйшөмбү
09:00
Бишкекте үшүк жүрүшү күтүлүүдө. 3-5-ноябрга карата аба ырайы
08:19
Түштүк Кыргызстандагы жер титирөө болду