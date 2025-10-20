Республикалык жугуштуу оорулар бейтапканасы: Бишкекте КРВИ чалдыккандар көбөйдү

Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасы курч респиратордук вирустук инфекцияларга (КРВИ) чалдыгуу көбөйгөнүн билдирди.
Маалыматка ылайык, өткөн жумада тез жардам бөлүмүнө 1334 бейтап кайрылган, алардын 26 пайызы КРВИ менен кайрылган. Ооруканага 500 бейтап жаткырылып, алардын 42 пайызы КРВИ менен ооруган, негизинен жаш балдар экендиги айтылды.
Учурда ооруканада КРВИ менен ооруган 155 бейтап дарыланууда, алардын көбү балдар.
Реанимация бөлүмүндө алты бейтап жатат, алардын бешөө балдар, анын ичинде курч респиратордук вирустук инфекция менен ооруган төртөө бир жашка чейинки балдар.
Бардык бейтаптар көрсөткүчтөрдүн негизинде кабыл алынат; баш тартуулар жок. Дарылоо жана текшерүүлөр оорукананын эсебинен жүргүзүлөт.
Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу шаар тургундарын эл көп чогулган жерлерден жана жабык балдар аянтчаларынан алыс болууну жана курч респиратордук вирустук инфекциялардын алгачкы белгилери байкалганда үй-бүлөлүк дарыгерлерге кайрылууну өтүнөт.
Ооруканага үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун дарыгеринин жолдомосу менен гана барыңыз.
Дарыгерлер курч респиратордук вирустук инфекциялардын алдын алуу боюнча эскертүү беришти:
- Оорулуу адамдар менен байланышты чектөө, өзгөчө оорунун алгачкы үч күнүндө;
- Курч респиратордук вирустук инфекциянын туу чокусунда массалык иш-чараларга барбоо, коомдук транспортту колдонбоого, коргоочу бет кап кийүү;
- Жеке гигиена эрежелерин так сактоо (вирусту булганышы мүмкүн болгон нерселер менен тийгенден кийин колду дайыма жууп туруу);
- Жетиштүү жашылчаларды, мөмөлөрдү жана витаминдерди камтыган аш болумдуу тамактануу менен организмдин коргонуу күчтөрүн колдоо;
- Сыртта болуңуз жана көнүгүү жасаңыз;
- Жетиштүү уктоо;
- Тамеки чегүүнү таштоо (тамеки организмдин коргонуу күчүн жана респиратордук инфекцияларга туруктуулугун алсыратат);
- Мурунду туздуу эритме менен чайкаңыз.
Дарыгерлер эмдөөнүн маанилүүлүгүн баса белгилешти: сасык тумоого каршы эмдөө балдардын сасык тумоо коркунучун 60-90 пайызга азайтат.
«Эң негизгиси өз алдынча дарыланбаңыз. Эгер дене табыңыз көтөрүлсө, дароо антибиотиктерди ичпеңиз. Дарылоодон шектенсеңиз, абалы начарлап кетпеши үчүн дарыгерге кайрылганыңыз оң», — деп кеңеш берет Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынын жетекчилиги.
Кыргызстанда сасык тумоого каршы эмдөө иштери башталганы мурда кабарланган.