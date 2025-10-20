09:32
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Кыргызча

«Art-Ordo — 2025»: Бүгүн Бишкекте эл аралык театр фестивалы башталат

Бүгүндөн баштап борбор калаада Х «Art-Ordo — 2025» эл аралык театр фестивалы башталат. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдирди.

Маалыматка ылайык, аталган фестиваль 20-25-октябрь күндөрү Улуу Ата Мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгына жана КР эл жазуучусу, драматург Мар Байжиевдин 90 жылдыгына карата өткөрүлмөкчү.

Х эл аралык «Art-Ordo — 2025» юбилейлик театр фестивалына 10 театр бирден спектакль менен катышат.

Фестивалдын негизги максаты — Улуу Жеңишти даңазалоо, Мар Байжиевдин чыгармачылыгын эскерүү, кыргыз театр өнөрүн өнүктүрүү жана эл аралык деңгээлге чыгаруу, театрлар ортосунда тажрыйба алмашуу, жаш актёрлорду жана чыгармачыл жаңы муунду колдоо болуп саналат.

Фестиваль төмөнкү төрт театрда өткөрүлөт:

  • Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры;
  • Чыңгыз Айтматов атындагы Улуттук орус драма театры;
  • Бакен Кыдыкеева атындагы жаш көрүүчүлөр театры;
  • Шаршен Термечиков атындагы Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театры.

Белгилей кетсек, спектаклдер күнүнө эки жолу — саат 11:00дө жана 19:00дө көрсөтүлөт. Бардык көрүүчүлөр келип көрө алат. Фестивалга кирүү акысыз.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/347715/
Кароо: 97
Басууга
Теги
99-театр сезону: Кыргыз драма театрынын октябрь айындагы репертуары жарыяланды
Бакен Кыдыкеева атындыгы жаш көрүүчүлөр театры 30-театралдык сезонун ачты
А. Малдыбаев атындагы опера жана балет театры 47 миллион сомго оңдолот
Президент театрларды кыдырып чыгып, оңдоо иштерине жардам бере турганын айтты
Даркүл Күйүкованын 100 жылдыгы. XI республикалык театр фестивалы башталат
Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын имараты оңдоого муктаж
Өзбекстанда спектакль койгон Нарын театры дүйнө шаарларын кыдырууну пландоодо
Бишкекте «Импульс» аталышындагы эл аралык театралдык фестиваль өтөт
Кыргызстандык актерлор Казакстандагы «Самгау» фестивалына катышууда
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстандын курулуш министрлигинин кара тизмесине 44&nbsp;компания киргизилген Кыргызстандын курулуш министрлигинин кара тизмесине 44 компания киргизилген
Ажылык &minus;2026. Муфтият зыяратчыларга бирдиктүү форма тигүү боюнча сынак жарыялады Ажылык −2026. Муфтият зыяратчыларга бирдиктүү форма тигүү боюнча сынак жарыялады
Нарын облусундагы &laquo;Маринка&raquo; пансионаты мамлекеттин менчигине кайтарылды Нарын облусундагы «Маринка» пансионаты мамлекеттин менчигине кайтарылды
Лермонтов көчөсүндөгү &laquo;толкундар&raquo;. Бишкектиктер асфальттын начардыгына нааразы Лермонтов көчөсүндөгү «толкундар». Бишкектиктер асфальттын начардыгына нааразы
20-октябрь, дүйшөмбү
09:24
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:09
Шайлоо −2025: БШК чет өлкөлөрдөгү шайлоо тилкесинин тизмесин бекитти
09:00
Бишкекте күндүз дагы эле жылуу болот. 20-22-октябрга карата аба ырайы
08:30
«Art-Ordo — 2025»: Бүгүн Бишкекте эл аралык театр фестивалы башталат
08:00
Айсулуу Тыныбекова VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын элчиси болду
17-октябрь, жума
18:10
18-октябрга карата аба ырайы
17:49
Бишкектин 153-маршруту «Манас» аэропортуна түнкү каттамдарды ачты
17:23
Боом капчыгайында кооптуу таштар түшүрүлөт. 20-31-октябрда унаа кыймылы чектелет
16:28
К.Ташиев КМШнын атайын кызматтарынын жетекчилеринин кеңешинин жыйынына катышты
16:05
Бишкектеги Аламүдүн базарында жаңы роторук унаа токтотуучу жай ачылды