11:36
USD 87.45
EUR 101.72
RUB 1.10
Кыргызча

Бишкектин Ленин районунун 6 миңден ашуун тургуну жер тилкелерин мыйзамдаштырды

Бишкектин Ленин жана Биринчи май райондорунда жер мунапыс учурунда тургундарга жарлыктар чыгарылган. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди.

Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы
Фото Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы

Комиссиянын маалыматы боюнча, Биринчи май районунда 78 жыйын өтүп, анда 6801 арыз каралган. Жыйынтыгында 2316 токтом чыгарылган.

Ленин районунда жерге мунапыс башталгандан бери 6 миңден ашуун жашоочу чечим кабыл алган.

Бул демилге көптөгөн үй-бүлөлөргө жер тилкелерин мыйзамдаштырып, керектүү документтерди алууга шарт түзөт.

Шаардын бардык райондорунда тынымсыз түрдө арыздар каралып, чечимдер кабыл алынып жатканын муниципалитет белгиледи.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/347362/
Кароо: 102
Басууга
Теги
Жаңы жер кодекси. Бишкектин борборунда каршы кол топтоо жүрүп жатат
Москва районунда прокуратура 12 гектар ээсиз жерди тапты
Бишкекте Жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгы тарабынан 4 күркѳ алынды
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Айыл Банк&raquo;: &laquo;Келечек&raquo; кепилдиги менен баштапкы төлөмсүз батир алуу мүмкүнчүлүгү «Айыл Банк»: «Келечек» кепилдиги менен баштапкы төлөмсүз батир алуу мүмкүнчүлүгү
БШК: &laquo;Шайлоо алдында мыйзамсыз акча чогулткандар жоопкерчиликке тартылат&raquo; БШК: «Шайлоо алдында мыйзамсыз акча чогулткандар жоопкерчиликке тартылат»
&laquo;Кыргызфильм&raquo; профессионалдык кино жабдыктарын сатып алат «Кыргызфильм» профессионалдык кино жабдыктарын сатып алат
Кыргызстандын бардык курулуш объектилеринде &laquo;Бирдиктүү паспорт&raquo; киргизилет Кыргызстандын бардык курулуш объектилеринде «Бирдиктүү паспорт» киргизилет
16-октябрь, бейшемби
11:27
Пайдалуу кеңеш: Сыналгыны кандай аралыкта көрүү керек? Пайдалуу кеңеш: Сыналгыны кандай аралыкта көрүү керек?
11:05
БШК парламенттик шайлоого 700 миллион сом коротот. Кайда жумшалат?
10:36
Ажылык −2026. Муфтият зыяратчыларга бирдиктүү форма тигүү боюнча сынак жарыялады
10:25
Лермонтов көчөсүндөгү «толкундар». Бишкектиктер асфальттын начардыгына нааразы
10:10
Бишкектин Ленин районунун 6 миңден ашуун тургуну жер тилкелерин мыйзамдаштырды