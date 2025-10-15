Ресторан жана кафелер мындан ары кардарларды тейлөө акысын албайт

2026-жылдын 1-январынан тарта Кыргызстандагы ресторандар, кафелер жана башка тамактануучу жайларда тейлөө, дасторкон жаюу жана кызматкерлердин башка аракеттери үчүн буйруктун негизги наркынан бөлөк акы алууга тыюу салынат. Токтомду министрлер кабинети кабыл алды.
Документке ылайык, бардык кызматтар буйрутма берүүдөн мурун тамак-аш тизмесинде көрсөтүлгөн баага киргизилиши керек. Акыркы төлөм жалпыга жеткиликтүү прейскуранттын негизинде эсептелген суммадан айырмаланбашы керек.
Тамак-аш кызматтарын көрсөтүүчүлөргө прейскуранты, кассалык регистрлерди жана программалык чечимдерди тууралап, көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин тейлөө акысын алып салуу сунушталат.
Эскерте кетсек, Экономика жана соода министрлиги кошумча төлөмдөргө тыюу салууну сунуштаган. Аткаминерлер министрлер кабинетинин «Кыргыз Республикасындагы соода ишин жөнгө салуу жөнүндө» токтомуна түзөтүү даярдашкан.
Тамак-аш тейлөө тармагында өзүнчө тейлөө акысын алуу практикасы (көбүнчө буйрутманын суммасынын 5-15 пайызы) эсепке өзүнчө көрсөтүлгөн жана көбүнчө буйрутманын негизги баасына кирбей калган. Бул салыктык жөнгө салуу, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жана бизнес ачыктыгына байланыштуу олуттуу кооптонууну жаратат. Демилгечилер кызмат акысы өзүнчө тейлөө эмес, тамак-аш тармагындагы кызматтардын комплекстүү комплексинин бир бөлүгү экенин баса белгилешти.
Керектөөчүлөр буйрутма бергенге чейин көрсөтүлгөн кызматтардын так баасын билүүгө укуктуу. Бааларды негизги кызмат көрсөтүүлөргө жана кошумча төлөмдөргө бөлүү туура эмес болуп саналат жана адилеттүү коммерциялык практиканын принциптерин бузат.
Баанын айкындуулугунун жетишсиздиги керектөөчүлөргө негизделген тандоо жасоого тоскоол болуп, нааразычылыкка же талаш-тартыштарга алып келиши мүмкүн.