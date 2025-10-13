«Айыл Банк»: «Келечек» кепилдиги менен баштапкы төлөмсүз батир алуу мүмкүнчүлүгү

«Айыл Банк» кардарларына жаңы мүмкүнчүлүк сунуштайт: «Кепилдик Фонд» ААКсынын «Келечек» кепилдиги менен баштапкы төлөмсүз батир алууга болот. Бул өзгөчө чечим кыргызстандыктарга көптөн күткөн өз үйүнө ээ болууга жардам берет.
Бул кантип иштейт?
«Келечек» кепилдиги турак жайдын баасынын 30 пайызына чейин жабат жана кардарларды баштапкы төлөм чогултуу зарылчылыгынан бошотот. Программа даяр батирлерге да, курулуп жаткан үйлөргө да туура келет. Кепилдик бир жолу гана таризделет, ал эми комиссия болгону 2 пайызды түзөт.
Кимдер ала алышат?
Программанын мүмкүнчүлүгүн Кыргыз Республикасынын жарандыгы бар, өлкө ичинде эмгектенген же ишкерлик менен алектенген жана кеминде 1 жылдык тажрыйбасы баржарандар пайдалана алышат.
Ипотекалык кредиттин шарттары:
-
Мөөнөтү: 10 жылга чейин
-
Пайыздык чен: жылына 16 пайыздан баштап
-
Башка банктан алынган ипотеканы кайра каржылоо мүмкүнчүлүгү — 16 пайыздык чен менен
Программанын пайыздык чендери:
-
18 пайыз — өз каражаты 30 пайызга чейин болгондо
-
16 пайыз — өз каражаты 30 пайыздан жогору болгондо
-
18 пайыз— «Келечек» кепилдиги менен
-
16 пайыз— кайра каржылоо учурунда
Толук маалыматты ab.kg сайтынан же «Айыл Банктын» сизге жакын кеңсесинен ала аласыз.
Телефон: 5511
Улуттук банктын лицензиясы № 048