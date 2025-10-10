12:56
Видеокамералар Кыргызстанда кылмыштуулукту 40 пайызга кыскартууга жардам берди

Кыргызстанда коомдук жайларга видеокамераларды орнотуу кылмыштуулуктун 40 пайызга кыскарганын Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Алмаз Батырбаев Биринчи радиого билдирди.

Анын айтымында, республика боюнча 3 миңден ашык камера иштеп, маалыматтар түз Мониторинг борборуна өткөрүлүп берилет. Система Нарын облусунун Ак-Талаа шаарынан Баткен облусунун Лейлек районуна чейинки аймакты камтыйт.

Алмаз Батырбаев белгилегендей, коомдук жайда кылмыш жасалганда милиция кызматкерлери ыкчам түрдө сигнал алып, кырдаалды реалдуу убакыт режиминде көзөмөлдөй алышат.

Ички иштер министрлиги бул долбоор өзүнүн натыйжалуулугун далилдегенин жана башка аймактарга да жайылтыла турганын баса белгиледи.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/346718/
Кароо: 115
