12:56
USD 87.45
EUR 101.55
RUB 1.07
Кыргызча

Акыйкатчы майыптарды басмырлоого жол бербөөгө чакырды

КР Акыйкатчысы (Омбудсмен) Жамиля Жаманбаева мамлекеттик жана муниципалдык бийлик органдарын ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктарын камсыз кылууга жана кандай гана формада болбосун басмырлоого жол бербөөгө чакырат. Бул тууралуу Акыйкатчы кызматынын басма сөз кызматы билдирди.

Акыйкатчы Бишкектеги Евразия сейил багында жети жашар Айлин менен анын апасынын кабыл алынгыс кырдаалына тынчсыздануусун айтып чыкты.

Айлиндин апасынын айтымында, Даун синдрому бар кызынын жакында эле омурткасына операция жасалгандыктан, азырынча өз алдынча баса албайт.

«Мен кызымды ат аттракционуна отургузуп, өзүм жанында кармап турайын дегем. Бирок сейил бактын кызматкерлери бул аттракцион 14 жашка чейинки балдар үчүн деген жүйө менен бизшге уруксат беришкен жок. Кызым менин жардамымсыз отура албайт. Буга чейин, башка сейил бактарда эч тоскоолдуксуз эле түшүп жүрчүбүз», — деди кыздын апасы.

Акыйкатчы Бишкек шаарынын мэриясына текшерүү жүргүзүп, кыздын аттракционго кирүүсүнө бөгөт болгон эреженин негиздүүлүгүн тактоого чакырган кат жолдоду.

 Жамиля Жаманбаева мындай учурлар кийин дагы кайталанбашы үчүн сейил бактын кызматкерлерин мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга, өзгөчө балдарга туура жана сый мамиле жасоону үйрөтүүнү сунуштады.

Акыйкатчы белгилегендей, аттракциондорго кирүү эрежелери коопсуздук жана техникалык талаптардын негизинде гана так жана тушүнүктүү түрдө жөнгө салынууга тийиш.

Жамиля Жаманбаева муниципалитетти бардык жарандар үчүн тең мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө, анын ичинде сейил бактардын аймагындагы жеткиликтүүлүк шарттарын жакшыртууга: коопсуз эс алуу зоналарын, пандустарды жана ыңгайлаштырылган аттракциондорду жабдууга чакырат.

Ага Кыргызстан 2019-жылы ратификациялаган БУУнун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктары жөнүндөгү Конвенциясы милдеттендирет. Ал эми Конституцияга ылайык балдар — өлкөнүн эң башкы байлыгы болуп саналат.

Акыйкатчы белгилегендей, тең укуктуулук — бул адамдын негизги укугу, ага ылайык коомдун бардык мүчөлөрүнүн жашоо жана эркиндик укуктары бирдей.

Мамлекет ар бир жарандын укугу урматталып, корголгон адилеттүү жана инклюзивдүү коомду курууга умтулушу зарыл.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/346716/
Кароо: 115
Басууга
Теги
Акыйкатчы Алайда майыптыгы бар 3 балалуу жалгыз бой энеге жардам берүүгө чакырды
2025-жылы Акыйкатчы институтуна кыйноолор боюнча 39 арыз түшкөн
Акыйкатчы иликтейт: Дарыгердин шалаакылыгынан 14 жаштагы кыздын буту кесилдиби?
Акыйкатчы: «Жарандар эң көп сот системасына нааразы болушууда»
Акыйкатчы жоокер жана аскер кызматкерлеринин коопсуздугун камсыздоого чакырды
Кыргызстандын Акыйкатчысы мектеп рэкетине каршы чараларды күчөтүүгө чакырды
Төрт жашар кызды зордуктоо: баланын апасы арыз жазуудан баш тартты
Кайнатасы келинин зордуктаган. Акыйкатчы институту чоо-жайы менен бөлүштү
Акыйкатчы «Эне үйү» энелерди жана балдарды колдоо ресурстук борборуна барды
Он жыл психиатриялык ооруканада жаткан жаран дарыланууга которулду
Эң көп окулган жаңылыктар
Криштиану Роналду тарыхтагы алгачкы футболчу миллиардер болду Криштиану Роналду тарыхтагы алгачкы футболчу миллиардер болду
Ажылык&nbsp;&mdash; 2026. Муфтият кээ бир зыяратчыларды каттоо мөөнөтүн узартты Ажылык — 2026. Муфтият кээ бир зыяратчыларды каттоо мөөнөтүн узартты
ЖК&nbsp;депутаттыгына талапкерлер аброюна шек келтиргендер үчүн айып пул салынат ЖК депутаттыгына талапкерлер аброюна шек келтиргендер үчүн айып пул салынат
Кыргызстанда 2028-жыл Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыяланды Кыргызстанда 2028-жыл Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыяланды
10-октябрь, жума
12:33
Шайлоо −2025: Дин өкүлдөрүнө үгүт иштерине катышууга жол берилбестиги эскертилди Шайлоо −2025: Дин өкүлдөрүнө үгүт иштерине катышууга жо...
12:15
Пайдалуу кеңеш: Тамакты тез айыктыруунун үч жолу
11:31
Видеокамералар Кыргызстанда кылмыштуулукту 40 пайызга кыскартууга жардам берди
11:25
Акыйкатчы майыптарды басмырлоого жол бербөөгө чакырды
10:44
Бажы кызматы бюджетке 102,1 миллиард сом чогултту