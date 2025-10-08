09:00
«Ак-Ордо» конушунда киши өлтүрүү: Шектүү кармалды

Милиция кызматкерлери 3-октябрга караган түнү «Ак-Ордо» конушунда болгон эки киши өлтүрүүгө шектүүнү кармашты. Бул тууралуу укук коргоо органдарынан билдиришти.

Шектүү 2006-жылы туулган. ЖМКлардын маалыматына караганда, аны камакка алуу анонимдүү маалыматтын аркасында болгон.

3-октябрга караган түнү «Ак-Ордо» конушунун Ынтымак көчөсүндөгү үйдө адам өлтүрүү болгондугу буга чейин маалымдалган. Көзөмөл камерасынан кылмышка шектүүнү көрүүгө болот, анын баш кийими окуя болгон жерден табылган.

Ал үйгө кирип, 1991-жылы туулган адамды жана анын 1989-жылы туулган эжесин өлтүргөн.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/346365/
Кароо: 93
